Lucas Alcaraz, el entrenador al que el Málaga CF pagó por no sentarse en el banquillo

Lucas Alcaraz es el nuevo entrenador de la UD Ibiza y por poco no se ha convertido en el cuarto rival que estrena técnico contra el Málaga. Regresa el veterano granadino al fútbol español para apagar otro incendio. Lo que seguramente no sabe o no recuerda mucha gente es que le salió caro a la entidad de Martiricos, que tuvo que pagarle por unos servicios que no llegó a prestar.

Hay que situarse en los últimos tiempos en Primera División, con el Málaga desangrándose camino de Segunda, con Jose González como técnico (había relevado a Míchel) y todavía Mario Armando Husillos al frente de la dirección deportivo. La dirección general no existía pero lo más parecido que había en la entidad era Joaquín Jofre.

El argentino decidió darle las riendas del Málaga a Lucas Alcaraz para intentar el regreso a Primera, sin embargo, se generó una ola de críticas en el entorno y el efecto alcanzó al jeque Al-Thani, que presidía entonces el club a golpe de tuit. "Con todos mis respectos hacia el señor Lucas Alcaraz, no es una de nuestras opciones. Le deseo mucho éxito con otro equipo. Déjennos trabajar tranquilamente", escribía el 10 de mayo de 2018.

Fue el divorcio definitivo de Husillos con la propiedad. El argentino, aun en Martiricos, preparaba su desembarco en el West Ham United, donde Cousillas le abría otra vez una puerta en un proyecto de Manuel Pellegrini. Pero el Málaga todavía tenía el marrón de Alcaraz, al que el director deportivo había firmado con la aquiescencia de uno de los vástagos de Al-Thani.

El Málaga tuvo que alcanzar un acuerdo con Alcaraz, económico, por supuesto, para compensarle después de que la entidad decidiese de manera unilateral romper el contrato firmado para un puesto de trabajo que jamás llegó a ejercer. El entrenador granadino y sus agentes fueron, dentro de la situación, razonables con el club de Martiricos, que hubo un momento que se vio pagándole a cuatro entrenadores de manera simultánea.

"Lucas Alcaraz se convierte en nuevo entrenador de la UD Ibiza. El club ha llegado a un acuerdo con el técnico para dirigir al primer equipo del club lo que resta de esta temporada con opción a una más", anunció el club balear tras despedir a Anquela, que recibirá al Málaga en su campo el próximo 11 de diciembre (14:00 horas).

With my respect to Mr Lucas Alcaraz It’s not our Options I wish to him very successfully with another team . Let's work quietly please 🙏🏾#Málaga #MálagaCF