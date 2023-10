Bryan Zaragoza, debut absoluto con España

"Gracias a todos los que me han ayudado, es un sueño debutar con mi país en mi tierra, Andalucía, muchísimas gracias a todos. El mister me pedía que encarara y pegara centros y es lo que he intentado hacer. Cuando juegas con jugadores de tanto nivel como tiene la selección es mucho más fácil. Me han acogido súper bien del primero al último, ha sido todo mucho más fácil. Todos son muy buenos", decía Bryan tras el partido en Teledeporte: "He trabajado todoa mi vida para esto, estoy muy preparado para estar aquí, es un sueño, no me lo imaginaba tan rápido, pero estoy preparado para ello".