Burgos: "Un partido durísimo, la gente aprieta, el rival se viene encima..."

Esteban Burgos regresaba al once titular tras varias semanas en el dique seco tras una lesión en las primeras jornadas. El argentino valoró el punto como positivo y la portería a cero aunque entiende el malestar de la gente: "Partido de visitante, Segunda División, durísimo, complicado, la gente aprieta, el rival se viene encima, si le das vida con pequeños detalles lo puedes pasar mal. Vas a sufrir, hay momentos en los que puedes jugar bien. Lo positivo es el arco cero, haber empatado, sumar un punto. Estamos en una situación en la que todo parece urgente. Entendemos el descontento de la gente, pero era importante empatar hoy aunque sea. Ahora a hacer bueno el punto en nuestro campo".

Sobre sus sensaciones tras semanas sin competición, reconoció que aún no estaba para los 90 minutos aunque se encontró bien: "No sé si me animaba o estaba para 90. Terminé bien. Hice tres entrenamientos, sentí que si el míster me necesitaba iba a jugar, contento de ir entrando, de sentirme bien, de estar de vuelta con el equipo... Ahora a intentar ayudar en todo lo que pueda".

"Es lo más lindo jugar contra nuestra gente. El domingo tenemos un lindo partido. Tenemos que hacer un fortín en La Rosaleda", decía sobre la próxima jornada ante el Andorra y la importancia de comenzar ya a sumar de tres en tres: "Espero que el equipo empiece a ponerse con ello porque para mí se ven mejores sensaciones".