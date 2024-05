El plan de Loren Juarros para el filial del Málaga CF

Loren Juarros suele ir a ver todos los partidos del filial que puede, fuera y dentro, aunque casi se choquen con los del primer equipo. También los entrenamientos. Después de la jornada intersemanal, el director deportivo se acercó con su mano derecha, Francisco Capote, a ver al Atlético Malagueño aunque fuese en una sesión de recuperación. Tiene claros los pasos a dar con los cachorros del Málaga. Está reforzando al bloque garantizando el futuro de muchos de los chicos (Ochoa, Chupete, Santaella, Mateo, Arriaza...) antes de afrontar el play off de ascenso a Segunda RFEF. Eso da tranquilidad para trabajar a Juanfran Funes y Francis Bravo, que sienten la cercanía del ejecutivo burgalés.

“En ese entorno de tranquilidad, es muy importante. Hay un libro muy interesante de Phil Jackson, ‘Canasta Sagrada’, y en una parte habla de que llega un momento de la temporada en la que hay gente que sabe que al año siguiente no va a estar. Y eso hace que el proceso se pare. Esa parte la ha hecho muy bien Loren. No ahora que se publican las renovaciones, sino de antes, lleva mucho tiempo hablando con ellos, sabiendo que el año que viene van a estar. Entonces no hay stop, hay seguimiento y ellos siguen realizando ese trabajo que les da la oportunidad de proyectarse”, argumentaba Funes en Málaga Hoy.

Bravo lo reforzaba: “Nosotros lo vemos como algo muy positivo. Es la primera vez que a estas alturas de temporada vemos tantas renovaciones, que hay un grupo consolidado que sabes que el año que viene va a estar ahí. Eso es fundamental. Cuando los grupos los dejas trabajar unidos, el rendimiento mejora. Cuando el bloque permanece y no hay tanto cambio, 12 ó 13 jugadores cada año… Eso ya lo tenemos ganado para la temporada que viene, porque va a seguir trabajando prácticamente todo el bloque junto. Habrá quien suba al primer equipo, quien se quede allí, quien no continúe...”.

Futuro de Funes

“Nosotros y más con el tiempo que llevamos aquí, estamos tranquilos. Uno debe de estar pendiente de lo que está en su mano. Y en eso tiene que focalizarse y hacerlo lo mejor posible. Creo que somos unos privilegiados por estar aquí y tenemos que disfrutarlo como si fuese el último día. Lo que tenga que ser, como diría Esquilo, será. En ese sentido estamos tranquilos, sentimos la confianza de la dirección deportiva y creo que estamos en muy buena sintonía. Lo que tenemos que pensar nosotros es en hacerlo bien mañana”, confesaba el técnico.

“Hablamos con ellos, hay cercanía, el contacto que tenemos es prácticamente diario. Hoy -por ayer- estuvieron aquí él y Capote viendo el entrenamiento. Ellos se pasan mucho y la sintonía es muy buena. Oferta y propuesta de contrato no tenemos pero estamos tranquilos. Loren nos dice que está muy contento con lo que estamos haciendo, así nos lo ha manifestado, nos ha dado mucha confianza desde el principio y eso nos ha dado mucha tranquilidad", cerraba Funes.