Chupete, el Roberto del filial, espera su momento en el Málaga

Sigue esperando su momento Carlos Ruiz Rubio, más conocido como Chupete. Este cordobés de 1,85 (2004) está empezando a despegar en el Málaga, donde ha tenido altos y bajos, idas y venidas. El delantero, que parecía tener los dos pies fuera del club tras un verano pasado en donde continuó por mandato judicial, renovó recientemente hasta 2025. Eso cambia la película para él. Tras Antoñito Cordero es el segundo máximo goleador del Atlético Malagueño (11 goles) y sus entrenadores le ven cada vez más maduro. Sin embargo, Sergio Pellicer no ha contado apenas con el chico. Ya no en convocatorias, es que apenas se ha entrenado con el primer equipo. Sorprende un poco ante la falta de gol y de delanteros puros en la plantilla A, sobre todo esta semana en la que Roberto Fernández no estará por sanción.

Los que mejor conocen a Chupete son sus entrenadores, Funes y Bravo. El granadino explicó un poco su situación en Málaga Hoy: “Sobre todo en la última parte de la competición, después de los primeros meses, está funcionando muy bien, de hecho es nuestro segundo máximo goleador. Al final se dieron unas circunstancias en las que se veía fuera del club. De hecho él pensaba que no iba a seguir, después por la situación del contrato le lleva a tener que estar otra temporada aquí y creo que él ha visto la oportunidad de poder proyectarse. Probablemente también la cercanía que haya podido tener Loren con él, las conversaciones que hayan tenido, han hecho que se vea aquí y ha decidido estar otro año aquí”.

Bravo fue un poco más allá acerca de cómo los jugadores necesitan un proceso para madurar: "Al final son jugadores que tienen esa proyección. En cualquier momento, si el primer equipo necesita tirar de ellos, tienen ese talento. Quizás no todo el mundo está preparado en todo momento, pero sí está claro que Chupete ha mejorado, ha madurado y eso es importante para el rendimiento de los futbolistas. Al final, el proceso de la gente joven… Los entornos a veces distorsionan y no porque se haga con mala intención, pero hay veces que hay que dejar a los jugadores tranquilos donde están. Que rindan, que demuestren, y a partir de ahí… no por media temporada buena eres un fenómeno. Es lo que decía, vienes de ser Dios en juveniles, llegas al fútbol senior y a veces te encuentras a tu padre delante. Eso es difícil, porque te enfrentas a una persona que a lo mejor se está jugando algo más que un partido de fútbol y tú eso en tu cabeza aún no lo concibes. Eso forma parte del proceso de aprendizaje y maduración. Hay que tranquilizar a los entornes porque a veces se endiosa rápidamente a jóvenes que destacan y luego la caída es muy grande”

El mismo Loren Juarros es partidario de no acelerar procesos. “Loren lo ha querido transmitir desde el principio, que si tienen que llegar pasado mañana en lugar de mañana pero es para mejor, que sea así. Pero que cuando lleguen se queden, que no sea para que vuelvan. En los últimos años han debutado desde que estamos nosotros creo que 35 jugadores, pero no se han consolidado todos. Al jugador y a su entorno hay que transmitirle que lo importante es su proceso de mejora y que se mantengan”, cerraba Funes.