La presentación de Okazaki con el Málaga fue la primera ocasión en la que José Luis Pérez Caminero habló desde que acabó la temporada pasada. Y, aunque no se prodiga, parecía con ganas de mandar un mensaje claro. De alguna manera, dio su versión. Fue duro en sus palabras. Sin nombrar en ningún momento a la propiedad, el director deportivo admitió que la operación estuvo en riesgo e, incluso, pidió perdón al jugador. Verbalizó Caminero la preocupación que existe por la inacción en altas esferas.

"Lo primero, pedirle perdón por la espera al jugador y sus agentes. La espera ha sido no angustiosa pero sí complicada. No es normal que a un jugador de su calidad y trayectoria se le tenga esperando tanto tiempo. Tanto toda la gente que le rodeaba como él ha tenido una paciencia terrible. Ha demostrado que quería venir, que quería jugar en el Málaga", decía en una diatriba poco frecuente de un director deportivo hacia su propia entidad: "A partir de ahí, Es un jugador de trayectoria, ganas inmensas de seguir disfrutando de su fútbol. Es un lujazo para el Málaga. Es una de las satisfacciones más grandes que he tenido en año y medio aquí".

"No quiero hablar de los posibles que no han venido, pero quiero hablar de lo que puede ser", ahondaba Caminero cuando se le cuestionaba por operaciones que se han roto por la inacción del club: "Tenemos 17 días para comenzar. Siempre he sido optimista y lo sigo siendo. Quiero ver la luz del fondo de este túnel. Quiero que el equipo y el club siga funcionando adelante y que tengamos la Liga tan intensa como la que hemos tenido el año pasado".

"Mi trabajo es reportar al club quién debe venir. A partir de ahí, el club toma las decisiones. Realizo mi trabajo y a partir de ahí decide el club. Mi aspecto es deportivo, la entidad tiene que saber si puede o no y qué acontecimientos deben seguir", respondía Caminero cuando se le preguntaba por las operaciones detenidas.

"Desde un principio apostaron por Málaga, le pareció un club ideal para Oka. Ha sido fácil, bastante fácil. Él quería venir. Desde que nos dieron el nombre estábamos muy contentos. Lo difícil ha sido la travesía. Lo demás nos lo han puesto en bandeja", prosiguió Caminero sobre el fichaje del japonés.

Aunque la pretensión fuera la presentación de Okazaki, el director deportivo era el mayor blanco de las preguntas. "El día 2 de septiembre se cierra el mercado. Intentaremos incorporar a más jugadores, para poder tener la mejor plantilla", decía Caminero, que no se mojaba públicamente sobre la situación económica de la entidad, a la que ya se han referido personas importantes como Tebas: "Esta pregunta no soy yo quien debe contestarla. El club tiene personas que deben de contestar a esta pregunta y deben ser ellos quien deben responder. Trabajamos para que haya incorporaciones desde enero. Planificábamos dos escenarios para la 2019/20. Estamos a 17 días del inicio de la Liga. Entendemos que hay que reforzar la plantilla. Se siguen haciendo muchas gestiones. Si somos capaces deportivamente y que el club se entiendan".

Por último, Caminero respondió a la pregunta de si se le había pasado por la cabeza dimitir. "Vine con un fin aquí, intentar que el Málaga estuviera en Primera. En mi primer año no lo conseguí, aunque estuvimos cerca. La Segunda es difícil y complicada. Tener presupuesto alto no te garantiza éxito. Trabajamos en ello, en el día a día. Soy muy cabezón. Por todos los medios voy a intentar conseguir. Otra cosa es que el club estime que no soy la persona adecuada. Pero no se me ha pasado por la cabeza. Siempre hay un lado positivo y negativo. En el día a día del club y los jugadores. La unidad que hay dentro del vestuario, que es lo que me preocupa, existe. Con eso me voy a casa todos los días. Ya después viene el tema estructural".