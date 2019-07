Okazaki: "La espera junto al equipo afianzó mi deseo de jugar en Málaga"

Después de prácticamente una semana de espera, los acontecimientos se han sucedido rápidamente con Shinji Okazaki. En menos de 24 horas, el Málaga anunció oficialmente su fichaje, debutó por la tarde y esta mañana fue presentado en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda. El delantero llegado del Leicester posó sonriente con su número 23, dorsal con el que dice haberse "identificado" durante su carrera, e hizo patente su ilusión por jugar en España con el conjunto blanquiazul.

"Quería jugar en un equipo español. Se presenta la oportunidad y estoy contento de que sea Málaga la ciudad para hacerlo", iniciaba el jugador, que realizó su primera comparecencia en japonés acompañado por una traductora. Está convencido de su decisión: "El hecho de haber elegido un equipo u otro no importa. Lo relevante es que tengo pasión por el fútbol y estoy muy ilusionado por jugar aquí".

Así, asegura Okazaki que eligió Málaga por encima de otros posibles destinos: "Tenía varias ofertas, pero creo que acepté venir aquí porque veo que hay mucho potencial, me encuentro muy a gusto y esta elección creo que ha sido muy acertada".

El compás de espera hasta la firma de la propiedad generó nerviosismo tanto en el club como en el entorno. El mismo José Luis Pérez Caminero pedía incluso disculpas a sus representantes por una demora que el jugador se toma con filosofía. "El hecho de haber estado con el resto del equipo hizo que mi confianza se afianzara. No tuve duda, lo tomé como una espera grata porque tuve tiempo de estar con el equipo", explica animado, e insiste: "Tuve la oportunidad de conocer al equipo, al entrenador y mientras esperaba ese contrato afiancé mi deseo de estar aquí en Málaga".

Se le vio integrado con el grupo tanto en Coín como en Algeciras, donde se le pudo ver conversar animadamente con Cifu o Luis Hernández, al que conoció en su breve etapa en el Leicester antes de marcharse al Málaga. No entra a valorar en lo deportivo, sí lo hace en lo personal y de manera positiva con sus nuevos compañeros: "Tenemos un equipo donde todos son muy amables, me han estado apoyando. Aún no sé qué nivel tiene pero trabajaré con todo el ahínco y me siento muy cómodo con el equipo que tenemos".

"Me sentía muy feliz, me motivó mucho para empezar la temporada con mucha fuerza y mucho ánimo", comenta Okazaki de sus primeros minutos con el equipo ante el Córdoba. Cuestionado además por la ciudad, se excusa con el tiempo que lleva concentrado en Estepona, aunque no le costará la integración, dice: "Hasta el momento solo he tenido la oportunidad de visitar Marbella, no he podido ir al centro de Málaga y en cuanto pueda haré alguna visita. La impresión ha sido muy buena.