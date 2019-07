Pocas horas después de que se hiciera oficial su fichaje por el Málaga, Shinji Okazaki se calzaba las botas y se ponía la camiseta blanquiazul para jugar sus primeros minutos en el partido amistoso que el cuadro de Víctor Sánchez del Amo jugó en Coín. Pasada la media hora, cuando el colegiado, Raúl Chavet, decretaba un receso para que los dos equipos se refrescaran por la alta temperatura reinante, Okazaki salía.

El número 23, que es el que llevará el japonés en su estancia en Málaga, portaba. Un número que se convirtiera icónico en el deporte desde que lo luciera Michael Jordan. En el Madrid galáctica también se puso de moda con David Beckham. En el Leicester portaba Okazaki normalmente el 20, en la selección japonesa (máximo goleador en activo, tercero de la historia) portó el 9.

En cualquier caso, primeros minutos de rodaje para el primer fichaje del Málaga en el duelo ante el Córdoba. A sus 33 años, necesitará un periodo de adaptación aunque no debe haber perdido la forma porque compitió no hace mucho con su selección en la Copa América. En estos días que ha estado con el equipo en Estepona no ha dejado de ejercitarse aunque se retiraba cuando había contacto.

Víctor cambió el equipo al completo al descanso salvo el japonés, que tuvo algunos minutos más de rodaje. Jugó por detrás de Michael Santos en la mediapunta en la primera mitad. En la segunda, estuvo como punta, referencia del equipo. No hay precisamente abundancia de atacantes en la plantilla y el uruguayo es otro de los que está en la lanzadera para salir, así que ahora mismo es una solución para Víctor. Una carrera a la espalda de la defensa obligó a la defensa del Córdoba a hacerle una falta que bordeaba el penalti.

Tras 15 minutos en la segunda parte, Okazaki dejó su hueco a Javier Ontiveros, cuya salida no se acaba de cerrar. Un total de media hora para el japonés, que en pocas horas firmó, jugó y será presentado tras casi una semana de espera paciente.