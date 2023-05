Caparrós Hernández, el del penalti inventado en Tenerife, pita el Málaga - Mirandés

La Real Federación Española de Fútbol comunicó las designaciones arbitrales para la jornada 40 de Segunda División en la que el Málaga CF recibirá al CD Mirandés en el estadio de La Rosaleda este sábado 13 de mayo a partir de las 21:00 horas. El colegiado valenciano Iván Caparrós Hernández llevará el silbato y estará apoyado en el VAR por Eduardo Prieto Iglesias.

Es la primera vez que Caparrós Hernández dirige un partido en La Rosaleda y además es la primera vez que arbitra al Málaga desde aquel escandaloso penalti que señaló a Juanfran Moreno en la primera vuelta contra el CD Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Aquella noche cometió uno de los errores más flagrantes que se recuerdan en el fútbol profesional. El Comité Técnico de Árbitros lo mandó a la nevera junto a David Pérez Pallas, que era quien le asistía desde el videoarbitraje.

En el caso de Pérez Pallas estuvo sin ir más lejos al frente del VAR en el partido contra el Huesca y fue clave para que se señalase el penalti sobre Escassi un minuto después y con el partido en marcha. La pena para el Málaga es que Rubén Castro no pudo acertar desde los once metros...

Tercera vez que se encuentran

El joven Caparrós Hernández, de 33 años, lleva dos temporadas en LaLiga SmartBank. Se estrenó en la anterior, donde dirigió 21 encuentros. Al Málaga solamente se lo encontró en el césped una vez. Fue en Montilivi contra el Girona, una cita en la que los blanquiazules perdieron 1-0 pese a jugar muy bien y eso provocó el despido de Natxo González.

Luego llegó Tenerife, este curso ya, y eso le tuvo en la nevera, al igual que a Pérez Pallas, hasta la jornada 9. Pero más allá de sus encuentros con el Málaga, también ha dejado algún rastro en otros campos de Segunda, donde no han gustado sus actuaciones.

La rajada de Juanfran Moreno

"No es penalti, es falta a mí, ¿para qué queremos el VAR? no se puede pitar eso. ¿Para qué queremos el VAR? Es falta a mí, si estoy por delante... ¿Cómo voy a hacer penalti? Por favor, lo acabo de ver en la tele. Hay un VAR. No puede ser, esto es la Liga española, de las mejores ligas del mundo. ¿Cómo puede ser eso?", decía un enervado jugador malaguista, que era cuestionado por lo que le dijo Caparrós Hernández: "Penalti confirmado. Lo habéis visto todos, repetido. ¿Cómo puede pitar penalti? Nos deja con 10, con cuatro faltas y dos amarillas. Y ese penalti... Por favor, un respeto, esto es la Liga española. En directo no me lo creía. Pero dije, igual estoy equivocado. Pero lo acabo de ver. Estoy por delante...".