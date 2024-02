Manu Molina: "La prioridad del Málaga para sobrevivir es ascender"

Manu Molina pasó por el programa 'Minuto 91' de '7TV' tras la debacle de Melilla y no tuvo reparos para comentar los objetivos del equipo: "No hay que esconderse. La prioridad del Málaga para sobrevivir es ascender y estar en el fútbol profesional. Yo he venido aquí para ascender con el Málaga y no me importa hacerlo como primero o en playoff. Lo tenemos que tener en mente. El año pasado sé que equipos que iban por detrás acabaron primeros. Mientras que haya puntos, en el fútbol todo es posible. La prioridad nuestra es ascender".

Pese a la exigencia del objetivo, quiso trasladar calma: "La afición que esté tranquila. Hay equipo y afición de sobra. El mundo del fútbol es muy drástico y lo he vivido así toda mi vida. Sé que mis aficionados nos quieren ver ganar, pero nosotros también. Quiero dejarles tranquilos en ese sentido de que queremos lo mismo que ellos. Ellos tendrán su opinión sobre Pellicer, pero nosotros estamos convencidos con él a muerte. Transmitirles tranquilidad que vamos a dejarnos todo en el campo por el objetivo que es el ascenso. No tengo miedo de decirlo".

Manu Molina habló sobre como se dio su llegada este verano: "En verano me dicen que me busque otro equipo y les dije que aceptaría una oferta que me llenase a mí, pero al final llego al acuerdo de una rescisión de contrato y me llega la oferta del Málaga al poco tiempo. Hubo un interés previo y dije que estaba buscando otra cosa a inicios de verano y que hablásemos más adelante. Se hizo muy rápido, porque cuando ambos quieren, se hace rápido. No me he confundido en estar aquí y creo que mi reto personal más importante es poder devolver el Málaga a Segunda División. Si ascendemos este año, tengo dos años más y, por eso, tenemos que ascender".

Además, mostró todo lo bueno que el club pone a su disposición: "Nosotros no notamos que está intervenido judicialmente. Nosotros vemos todo normal. Vamos a entrenar y no nos falta nada. Te digo que para mí el club es de Primera División. Los comparas en cuanto a club con los de Primera y está entre los diez primeros, Los jugadores tenemos todo a nuestra disposición, pero muchos equipos de Segunda no tienen lo que tenemos aquí".

El onubense habla de su llegada a la cantera Espanyol: "Me ficha Manel Casanova, que ustedes lo conocéis muy bien y que en paz descanse. Se trae de allí del Espanyol a algunos como Sergi Darder, Pablo Fornals, etc. Él me llevó allí. En mi época del Recre, teníamos una hornada muy buena, los del 91. Varios futbolistas migraron a otros equipos y salimos muchos futbolistas. Vi que el club era muy familiar al llegar y era lo que necesitaba. Me costó al principio porque pasé de vivir con mis padres a vivir en una residencia con sus normas. Te vas adaptando y te acostumbras". Tras esto, amplía con su experiencia en Primera División y su primera visita a La Rosaleda: "Estuve en la plantilla del primer equipo y jugué ocho partidos en Primera División con Mauricio Pochettino. Vine a Málaga en la época de la Champions League que estaban Eliseu y compañía y ese verano Kameni se viene a Málaga. Ahí comienzan a cederme a segunda y vuelvo a casa a Huelva, pero en la peor etapa del club. No cobrábamos, no había agua caliente, ni los fisios tenían cremas para tratarnos. Siempre he dicho que no he podido disfrutar nunca de ser futbolista del Recre".

Por último, habló sobre la derrota ante la UD Melilla: “Tenemos que asumir responsabilidades. No podemos permitir lo ocurrido. Había gente en el campo con experiencia para afrontarlo. Nos marcan en fuera de juego, pero es gol y ya está y no queda más que apechugar. Está claro que no puede rematar solo. Son acciones que debemos corregir”.

Más declaraciones

"Bien en lo personal, pero nos venimos jodido de Melilla. Decíamos esta semana que era el más importante, porque si no haces las cosas bien en Melilla, pues el resto no sirve. Ya lo dijo el entrenador que, a pesar de lo que pasó, no tenemos excusa. No tuvimos llegadas, pero dominamos en la primera parte y la segunda parte tuvieron una muy clara y nos vinimos atrás".

Errores del árbitro

"Ahí, no entramos, los árbitros son humanos. Él decía que era lo correcto y nos decía que era una ocasión fortuita. No podemos ponernos en excusas del campo y de los árbitros. Al final, somos nosotros y se ve que le da claramente. Lo dice el mister que esto nos puede pasar en playoffs y tenemos que adaptarnos y lo hacemos bien en los primeros 45 minutos".

Rendimiento en Melilla

"Me encontré bien en ese aspecto. Siempre intento tener el balón. No me escondo e intenté apoyar a mis compañeros. En la segunda parte, el balín iba por arriba y en ese sentido no soy muy vistoso, pero si me toca ponerme el mono de trabajo, me lo pongo. Siempre he sido un luchador. He jugado desde Primera hasta Segunda B y no tengo problemas en nada. Prefiero que nos pase ahora a cuando queden tres o cuatro partidos".

¿Fracaso en caso de no ascender?

"Fracaso no, porque en la vida todo puede pasar. En la vida no existe el fracaso, porque llega un nuevo día y lo vuelves a intentar. Es verdad que tenemos que saber donde estamos y lo que tenemos que hacer este año. Quedan muchos partidos y cuando llegue mayo tenemos que estar en el mejor momento de cada uno, porque aquí todos somos un equipo. Estamos demostrando que somos un grupo impresionante y con este tipo de grupos es con el que se están consiguiendo cosas. Lo bonito del fútbol es que cada fin de semana te da una nueva oportunidad".

Charlas de Pellicer

"Siempre nos habla después los partidos. Tenemos que tener tranquilidad. Quedan 15 partidos, Los jugadores estamos convencidos de lo que hacemos. Nos queda para solucionar todo. Somos un grupo espectacular con veteranos, jóvenes y gente de la cantera y eso se va a notar de cara a final de temporada".

Ver sus partidos de nuevo

"A mí después de los partidos siempre me cuesta dormir. Soy muy pesado en ver mis partidos otra vez. No solo me fijo en lo individual, sino también en lo colectivo para apoyar a los compañeros. Soy una persona que se come mucho la cabeza con eso".

Afición

"La afición. A mí lo que me ha llamado es la afición. Ir a otros campos y ver a 5000 personas es impresionante. Nunca lo había vivido y cada fin de semana debemos de pensar en esa gente. Este club es de la afición que hay en Málaga. Creo que la afición se ha adaptado muy bien al Málaga".

Paso por Zaragoza

"Zaragoza es una plaza muy complicada en el sentido de volver a estar en Primera por su historia y creo que eso es una presión lo que están metiendo en ese club igual que pasa aquí, pero a mí me gusta esa presión".

El VAR

"Sí, a mí cuando se usa bien me gusta el VAR. Al final, cada uno tira, por un lado, dependiendo de si te beneficia, pero creo que es una herramienta muy buena".

Cambios de perspectiva

"Ni la semana pasada éramos muy buenos ni ahora somos muy malos. Me gusta ver los partidos para reconocer los errores y arreglarlos para próximos partidos".

Optimismo

"Hay que ser optimista siempre. Lo negativo fuera ni hablarlo. Quedan muchos partidos por delante y este fin de semana tenemos que hacer un muy buen partido".