Dani Pacheco, sobre su etapa en el Málaga: "Es donde peor me sentí mentalmente"

Dani Pacheco se encuentra en las filas del Górnik Zabrze polaco después de haber pasado por varios equipos como el Liverpool, Real Betis, Alcorcón y Málaga CF. El futbolista habló en una entrevista para 'Relevo' y dejó ver lo que le costó afrontar su etapa en la Costa del Sol: "También jugué varios años en Málaga y es donde peor me sentí mentalmente. No es fácil, sientes mucha más presión. Además, allí tuve una lesión donde no encontrábamos la solución exacta, se juntó con la etapa del coronavirus".

Después de esto, comentó de lo duro que fue volver a salir del fútbol español: "Ahí la gente vio que estaba más que recuperado. Pensé que iba a tener muchas más cosas… y no tenía ninguna. Me llegó la opción de Chipre a última hora, yo seguía esperando a equipos españoles. Es un bajón emocional el no tener lo que crees que mereces tener". "Yo ya he estado más veces fuera, me daba igual ir al extranjero. A mí cada seis meses me escriben muchos agentes. Te escriben por redes sociales, por si te interesa moverte, ir allí, allá… Es un mundo complicado. Hay muchas mentiras. Te intentan hacer firmar unos documentos donde mandan en algunos países por ti", añadió.

Pacheco no dejó pasar la oportunidad de contar su vivencia en Liverpool: "El primer año de Roy Hodgson jugué el Europeo Sub-19, destaqué bastante y quedé máximo goleador. Éramos casi el mismo equipo que el Barcelona con Canales, Rodrigo y Keko. Ahí tuve un gran interés de la Real Sociedad, que había bajado a Segunda. En ese torneo también estaba Griezmann y hasta compartimos hotel. El interés era tan fuerte que Griezmann estuvo intentando convencerme durante una semana, aunque a mí no hacía falta convencerme. Pero el Liverpool se negó rotundamente: había renovado más años y mejoré mi contrato. En los primeros meses de temporada jugué bastante porque el grupo de Europa League era sencillo y en la plantilla faltaban los mejores jugadores que venían de selección y tenían vacaciones. Al principio era casi titular porque faltaban 10 futbolistas, luego en septiembre y octubre empecé a no ir ni convocado". "Hubo una etapa del Liverpool en la que había muchísimos españoles: jugadores, médicos, cuerpo técnico… Y dio la sensación de que, una vez se fue Rafa Benítez, el Liverpool quiso ir limpiando el equipo de españoles. Ahí supe que tenía que salir", dijo sobre su salida del club inglés.