Caye Quintana vuelve a La Rosaleda en racha

Caye Quintana fue uno de los hombres importantes en la complicada temporada en la que el Málaga venía de dos ERE, uno a la plantilla, en plena pandemia por el Covid. Empezó siendo fundamental, hacía muchas cosas bien en el campo, pero le pesó la falta de gol. Ahora le toca regresar a La Rosaleda con el Recreativo de Huelva, donde ha afinado la puntería.

"El Málaga es un club espectacular, tanto la ciudad, como el club, la gente... Guardo mucho cariño de allí, pasé un buen año aunque fue la temporada del Covid y no tuvimos aficionados". El delantero reconoce que "guardo mucha amistad, aún siguen algunos jugadores con los que jugué allí, y es un club al que le deseo lo mejor, menos este fin de jornada que esperemos llevarnos los tres puntos", bromea.

La afición del Decano se desplazará en masa hasta la capital malagueña. Se espera que unos 2.000 recreativistas estén presentes en La Rosaleda: "Es un partido importante en Málaga, y no porque sea un rival que está cerca de nosotros, sino porque sumar puntos todas las semanas es importante para la confianza del equipo. Ojalá ganemos y sigamos soñando. Para nosotros es clave tener el apoyo de ellos, no solo en La Rosaleda que es viaje cerca, sino cuando han ido a Baleares, cuando van a Madrid, cuando van a cualquier lado que son miles de kilómetros y siguen apoyándonos. Vienen aquí y llenan el campo y, como siempre, la afición del Recre lo ha demostrado en cualquier categoría siempre está presente y al final nos da esas alas que nos hacen falta en los momentos claves".

Sobre el acierto goleador, apuntó: "Seguramente de cara al gol esté en un buen momento, los números lo dicen, pero es verdad que de trabajo y ganas desde el primer momento he estado bien". El delantero albiazul afirma que "me encuentro bien, me encuentro en confianza, me la están dando el míster y los compañeros también. Espero poder ayudar al equipo con goles y con todo lo que pueda". La figura de Abel Gómez es clave, al igual que la de todo el cuerpo técnico, porque "me han dado confianza" y "creo que también estoy respondiendo en el campo".