De Kevin, Larrubia, Roberto y otros jóvenes del Málaga CF

Es habitual que se hable de nombres propios en las comparecencias de Pellicer. El entrenador del Málaga fue cuestionado por algunos de los jóvenes como Kevin y Larrubia, que han perdido algo de protagonismo. El de Nules disertó acerca de cómo está abordando sus casos y añadió más chicos a la lista.

“Kevin y David están haciendo un máster este año. Estoy muy contento con ellos, son gente muy joven que deben seguir mejorando. Dentro de tres o cuatro años podrían jugar a primer nivel. Pero para ello tienen que superar todos los obstáculos. Ahora no están teniendo esa continuidad a la hora de jugar de inicio y eso es un aprendizaje para ellos. Tenemos que saber gestionar tanto a nivel personal como profesional. Para decir lo bonitos y guapos que son ya están los medios y su entorno. Como entrenador estoy haciendo este año un trabajo en bruto, lo reconozco. Y el rendimiento neto, a lo mejor, espero sacarlo este año", argumentó.

"En ese rendimiento bruto de ese perfil de jugadores: Roberto, Kevin, Larrubia, Aarón, Cordero, Izán… Toda esta gente joven es el futuro del club y hay que saber gestionarlo bien. Tienen que saber y entender que hay momentos en los que tienen que seguir apretando. En el fútbol todo es muy bonito, yo los quiero mucho y creo que la mejor versión de Kevin, Larrubia y Roberto, que está a un nivel muy alto, y todos los chavales, está por llegar. En tres o cuatro años si siguen y superan estas adversidades y superan ese saber abstraerse de estos momentos malos... Los jugadores son muy buenos, el entrenador es feo pero ellos son muy buenos y tienen que superar los obstáculos. Esto es un camino muy largo”, prosiguió el técnico malaguista.

Siguió por la misma línea cuando se le volvió a preguntar por el rendimiento neto: "“El futuro está por llegar. Lo único que podemos controlar es el presente. Desde que hemos venido del parón estamos peor que como nos fuimos. Y las sensaciones del otro día no son buenas, pero no nos puede alterar una derrota o una victoria. Estos jugadores van a ir a más. Todo lo que estamos metiendo en la mochila tiene un valor muy alto, esos jóvenes junto con los veteranos se están dando cuenta de lo que es Málaga. Si la exigencia es esta nuestro nivel de autoexigencia tiene que ser más. Estoy contento con cómo lo está afrontando el grupo pero siempre tenemos que dar más. Estos chicos van a dar. Cuando llegue el momento de la verdad vamos a ver. Después del partido les dije que si sabemos cómo gestionar esa derrota, podemos ser mejores en el futuro. El equipo tiene que ir a más, a más, a más, y no caerse. Otros equipos se van a caer. Pelear y llegar hasta donde lleguemos. Lo alto lo vemos muy lejos, está claro, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Trabajar para que el equipo no se caiga. En partidos de todo o nada, la gente y la afición estará con nosotros si el equipo da y responde. Si no damos, indudablemente, no nos merecemos estar ahí. Yo estoy muy tranquilo en ese aspecto”.