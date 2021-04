La liberación de Caye Quintana

Si había un futbolista sobre el césped que necesitaba hacer un gol, ese era Caye Quintana. El delantero Del Málaga rompió su mala racha y firmó el 2-0 ante el Albacete, culminando una acción de puro vértigo. “Al principio me quedé un poco descolocado porque no sabía si Jairo estaba en fuera de juego, pero luego sí lo he celebrado bien. Ya era hora, tenía ganas de ayudar al equipo con goles. Sobre todo, eran importantes los tres puntos. Estamos en muy buena dinámica, hemos hecho un partido serio”, comentó el onubense.

“Es una temporada un poco difícil. Pocas fichas, dos lesiones de cruzado, empezamos muy tarde la pretemporada… Hay que darle valor a estos 48 puntos. Hay que seguir sumando, a conseguir el próximo día la victoria para certificar la permanencia”, aseguró el punta, que continúa la senda optimista abierta por Pellicer: "Tenemos que quedar lo más arriba posible. Es importante sumar. Vamos a ir partido a partido, el próximo intentaremos ganar contra Las Palmas”.