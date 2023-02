Chavarría, KO por una lesión en los isquiotibiales

Pablo Chavarría vuelve a estar lesionado. El lunes el Málaga facilitó un parte en el que se recogían las molestias del jugador en los isquiotibiales de su pierna izquierda y este miércoles confirman que padece una lesión muscular, pero en la derecha. Es la misma dolencia, falló la comunicación interna de la entidad en una nueva muestra de desconexión entre áreas y del poco interés que ponen algunos en el buen desempeño de sus labores. Aunque es algo habitual en los asuntos médicos en los últimos años, con partes poco rigurosos e informaciones a medias.

Da para libro el tema de las lesiones en el Málaga, donde todo el que cae no consigue regresar mostrando un nivel ni cercano al exhibido anteriormente. Ahí están el propio Chavarría, Luis Muñoz, Juande, Ramón... Y otros casos de jugadores que ya salieron. No son pocos los jugadores que acuden o han acudido de manera particular a otros especialistas ante una desconfianza creciente.

Por lo demás, el equipo blanquiazul regresó al trabajo en el Anexo desde las 10:30 horas. Pellicer pudo contar con 21 de los 23 profesionales. El punta argentino fue una de las bajas y también Alberto Escassi, que estuvo con el readaptador físico Toni Tapia sobre el verde. Les acompañó también Víctor Olmo, según el parte facilitado por el propio Málaga.

El técnico de Nules contó con el elenco habitual de canteranos: Carlos López, Arturo, Andrés Caro, Cristian, Loren Zúñiga y Bilal. Los blanquiazules se ejercitarán nuevamente este jueves 16 de febrero en las instalaciones de La Rosaleda.