Chema Aragón no seguirá como director deportivo del Mirandés

Movimientos con vistas al próximo mercado de fichajes en Segunda División. Chema Aragón no continuará con el CD Mirandés después que el director deportivo decidiese no renovar su contrato con el club, algo que se sabía desde hace tiempo en la trastienda del fútbol. El director deportivo vallisoletano fue vinculado al Málaga CF como candidato firme al puesto vacante en la entidad de La Rosaleda. Desde Martiricos siempre se aseguró que no había mantenido ningún tipo de contacto con él, algo que el propio Aragón también contó a gente de su entorno.

Los tiros en el Málaga siguen apuntando a dos focos: Loren Juarros y Javier Recio. Ambos son los hombres sobre la mesa en La Rosaleda, donde Kike Pérez y José María Muñoz estudian cuál de los dos caminos escoger.

Comunicado del CD Mirandés

El director deportivo del CD Mirandés, José María Aragón, no renovará su contrato con la entidad y dejará de pertenecer a la estructura rojilla el 30 de junio de 2023. Chema, quien ya ha comunicado al Club su decisión, comparecerá junto al presidente del CD Mirandés, D. Alfredo de Miguel, hoy a las 13.30H. en la sala de prensa del estadio de Anduva.

José María Aragón Zamora (Valladolid, 1970) llegó al Club Deportivo Mirandés como secretario técnico en la temporada 2017/18. En la temporada 2018/19, ya con Chema Aragón como Director Deportivo, el equipo logró el ascenso a LaLiga SmartBank tras un playoff exitoso, regresando al fútbol profesional tan solo dos temporadas después del descenso. Durante esa misma campaña, además, el CD Mirandés logró el título de campeón de la Copa RFEF.

En Segunda División, Chema Aragón ha liderado la dirección deportiva las cuatro últimas campañas, logrando cumplir el objetivo de la permanencia en todas ellas. Especialmente recordadas fueron las semifinales de Copa del Rey que el equipo alcanzó en la temporada 2019/20 -en su vuelta al fútbol profesional- después de eliminar a tres equipos de Primera División: RC Celta de Vigo, Sevilla FC y Villarreal CF.

El club agradece a Chema Aragón su importante labor como integrante de la Dirección Deportiva del Club Deportivo Mirandés y le desea mucha suerte en su futuro.