Colapsa la tienda online del Málaga para comprar la camiseta especial

No es ninguna sorpresa para muchos malaguistas, pero la web del Málaga no ha tenido capacidad para soportar la gran expectación que ha levantado la nueva camiseta edición especial. El diseño ochentero de Hummel es un caramelo para muchos seguidores. Centenares han preferido la vía tradicional en la tienda física pese a tener que esperar largas colas. Los que probaron suerte con la compra online se han topado con una página caída y en la que, cuando se ha podido acceder, la prenda no aparecía por ninguna parte. No es la primera vez que sucede algo así a la entidad de Martiricos, pero tampoco se le ha puesto solución previa.

Pasadas las 11:00 horas ya se podía encontrar en la sección de training la nueva camiseta, pero a la hora de intentar comprarla volvía a dar problemas a muchos usuarios. Agotada, en la mayoría de casos.

La entidad disponía de 800 unidades para la venta física en la tienda de La Rosaleda, de la que en menos de una hora habían volado algunas tallas.

Furor en La Rosaleda por conseguir una de las nuevas camisetas edición limitada: La cola llegaba a Tribuna #MálagaCF https://t.co/WsqGxIp44K — malagahoydxt (@malagahoydxt) April 4, 2024

El Málaga CF quiere homenajear estos 120 años recuperando una de las prendas más icónicas del fútbol malagueño, la que vistió el CD Málaga en la temporada 1988/89. Futbolistas como Juanito, Boquerón Esteban o Lauridsen la lucieron en el regreso del club malagueño a la Primera División Española. El MCF pretende así hacer un guiño a su club antecesor, que fue epicentro del malaguismo durante más de 90 años.

Un escudo muy especial

Para esta prenda, se ha reeditado el escudo original de 1988/89 con una altísima calidad en el detalle. Tan solo luce una única modificación, las siglas que aparecen no son las de CDM (Club Deportivo Málaga), sino las de MCF (Málaga Club de Fútbol).

Una camiseta icónica y reconocible

Esta prenda homenajea a la referida camiseta de la temporada 1988/89. hummel ha logrado captar la esencia de la prenda para traerla a nuestros días con la misma luz. El cuello estilo polo, el estampado tan característico, los chevrones recorriendo la manda completa… una auténtica joya que revive a uno de los tesoros más codiciados del malaguismo.

Una obra maestra de hummel

En alemán, hummel significa abejorro. El nombre le vino por la capacidad que tienen de volar y desafiar a la gravedad a pesar de tener unas alas pequeñas. Ese espíritu luchador y contracorriente es el que querían para representar a la marca, y casa perfectamente con la idiosincrasia del Málaga CF y estos 120 años del fútbol en la Costa del Sol. En un aniversario tan señalado, la marca danesa brinda al malaguismo una preciosa elástica blanquiazul.

Logo 120 aniversario

La complejidad de sintetizar 120 años de historia ha dado paso a un logo sencillo y elegante. Respetando la forma que ha acompañado a los clubes de Málaga a lo largo de los años, se han reflejado todos los azules que han representado al malaguismo. Este logo complementa la camiseta y se ubica en la zona inferior del torso.

La publicidad de Tívoli

El frontal de la camiseta del CD Málaga durante el verano de 1988 tuvo de protagonista a Tívoli. El emblemático parque de Benalmádena abrió sus puertas en 1972 y ha sido uno de los puntos neurálgicos de la diversión en Málaga a lo largo de los años. Esta publicidad no acompañó al CD Málaga en encuentro oficial, sin embargo, es una de las más recordadas por la vinculación emocional del pueblo malagueño con el recinto de atracciones.