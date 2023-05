Comunicado del Málaga CF tras el descenso

El Málaga publicó un comunicado oficial después de que se consumase el descenso a Primera Federación. Lo hizo llegar a sus seguidores a través de las redes sociales, si bien en su contenido a veces resulta poco contundente por el calibre de este desastre deportivo que manda al club a la tercera categoría del fútbol español, algo que no sucedía desde hacía 25 años, cuando subió por primera vez a Segunda División. "Decepción", es un término demasiado suave e indulgente para un batacazo histórico.

Así fue el comunicado del club reproducido de manera íntegra: “A toda Málaga, perdón, os hemos decepcionado. Somos conscientes del profundo pesar generado en nuestra afición y es totalmente descorazonador para nosotros. Abandonamos el fútbol profesional por deméritos propios, no hay más explicación, no hay más excusas. En el mundo del deporte habitualmente se rehúye de la palabra decepción, pero no podemos calificar a este curso de otra forma. La temporada ha sido una decepción. La planificación no ha dado los frutos esperados, ni de lejos, y el fútbol no entiende de buenas intenciones, sólo de resultados”. Un poco liviano el contenido en su parte final al referirse a lo deportivo.

El texto siguió apelando a los seguidores blanquiazules pero profundizó poco en problemas o medidas que se vayan a tomar: “Nuestra afición es, sin duda, el motor de este Club y de lo poco que no ha fallado. Su compromiso y empeño en creer nos ha mantenido con vida más tiempo de lo que la lógica dictaba, pero desgraciadamente no hemos estado a la altura”.

Y no varió hasta el final del texto con guiño incluido a las empresas que no venía a cuento: “Queremos dar las gracias al malaguismo por sus muestras de amor sin igual. A las empresas que nos han apoyado tanto económicamente como moralmente, a las instituciones que han estado a nuestro lado en todo momento y, por supuesto, a toda la provincia de Málaga. Lamentamos mucho no haber honrado como se debe a su nombre. Este club es muy grande y volverá a estar donde debe estar”. Poca autocrítica real.