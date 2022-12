Un evento del Málaga CF con cariño y sin reproches

Con la situación deportiva que vive el Málaga CF, no sería de extrañar y resultaría hasta lógico que los aficionados aprovechasen para mostrar su malestar a los representantes de club y equipo cuando coinciden. Sin embargo no hubo el más mínimo reproche a la representación de la entidad que acudió el Día de la Constitución al evento con el patrocinador Sabor a Málaga. Al contrario, los presentes sólo recogieron muestras de cariño.

Congregó a bastantes malaguistas de diferentes edades, familias enteras, que acudieron ex profeso al Eduardo Ocón, en el corazón del Parque, para ver especialmente a Alfred N'Diaye, gran reclamo del acto. Firmas en camisetas y otro tipo de autógrafos, fotografías y muchos mensajes positivos y de ánimo. Incluso, cuando sonó el himno, hubo acompañamiento.

El Málaga no camina solo, ya quedó claro en su desplazamiento a Valencia para enfrentarse al Levante, y se nota a cada paso que dan tanto los jugadores como José María Muñoz, que fue uno de los que más halagos recibió por segundo año seguido en la participación en esta feria.

"He visto a la gente alegre y estoy contento. Es lo mismo que pasó en La Rosaleda, estamos en los últimos puestos, pero la gente está con nosotros. Me sorprende en el buen sentido, vengo aquí y la gente me da mucho cariño, eso no va a ayudar", se sorprendía N'Diaye con razón.