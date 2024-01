"Creo que al Málaga no le va a dar para ascender directamente"

Manel Ruano, ex jugador malaguista y también entrenador durante varios años en las categorías inferiores de la Academia hasta llegar al filial, fue destituido en diciembre del banquillo del Mérida en Primera RFEF justo después tras perder con el ex jugador malaguista y también entrenador durante varios años en las categorías inferiores de lahasta llegar al filial, fue destituido en diciembre del banquillo delenjusto después tras perder con el Málaga CF . Hay marejada en el club emeritense y el catalán no pudo revertir la situación. Habló este martes en los micrófonos de Ser Deportivos Málaga.

"Fue una situación muy complicada, con situaciones muy difíciles, cada jornada parecía un drama. Ahora estoy muy tranquilo. Entrenar en España es imposible ahora, así que viendo mucho fútbol y poco más. Era una situación que intuíamos desde hacía tiempo. Se nos destituyó después de nuestro mejor partido en todo el año, ante el Málaga CF. Las diferencias de potencial entre los dos equipos son abismales. Merecimos mucho más, pero los partidos se resuelven por pequeñas situaciones, unas veces te favorecen y otras no. Nos anularon un gol, nos pitaron un penalti... La propiedad tomó esa decisión y hay que respetarla", decía Ruano sobre cómo fue su experiencia en Mérida.

Ruano es buen conocedor del Ceuta, próximo rival del Málaga este domingo en el Murube. "Es muy complicado en su campo, es raro porque marca más fuera que en casa. Es una campo difícil, hay que dominar el otro fútbol, es una situación complicada. La afición del Ceuta siempre ha sido igual. Pero ellos intentan jugar al fútbol, ser dominadores, jugar desde atrás, con diferentes situaciones de salida y que intentan partirte. Creo que le viene bien al Málaga, por cómo plantea los partidos Pellicer. Está teniendo el Málaga más problemas con otros que proponen menos, el Ceuta quiere el balón y el Málaga va a intentar robar en campo contrario, ser verticales. Los partidos cambian mucho. El Mérida en ese partido contra el Málaga mereció ir por delante y nos encontramos con 1-2 en el minuto 30. Si el Ceuta se ponen por delante sufrirá el Málaga, pero creo que por lo que propone puede salir bien. Destacaría a Menéndez porque lo he tenido yo, pero es un equipo que está hecho para mucho más. En Primera RFEF hay tres equipos, entre los que está el Málaga, que están por arriba y después un grupo en el que debería venir el Ceuta. La Ciudad Autónoma da mucho dinero, el régimen fiscal es distinto, los futbolistas ganan el doble que en la península. Por futbolistas y maneras de ver el fútbol deberían estar muy arriba", analizaba Ruano.

El entrenador vio cómo jugó el Málaga CF ante la Real Sociedad en la Copa. "Dieron una muy buena imagen. Los estados de ánimo marcan mucho. No es fácil jugadores que están en Champions League jugar en La rosaleda, los estados de ánimo compensan la falta de calidad. El Málaga es el Real Madrid de la categoría y lo sufre durante todo el año, los equipos salen a muerte", decía Ruano, que ponía en contexto la plantilla que tiene Pellicer para valorar lo que está haciendo: "Creo que al Málaga no le va a dar para ascender directamente. Es la plantilla más joven de los tres equipos y eso se nota. Ibiza y Castellón ganan sin hacer nada. Creo que no le va a dar porque ellos no van a fallar tanto. Se tiene que meter en play off. Creo que el Córdoba se va a ir cayendo, creo que el Recre también salvo que inviertan ahora en el mercado invernal. Miras los resultados y desde el quinto para abajo el que más ha ganado es dos de los últimos cinco partidos. No da para que lleguen más equipos de abajo. A partir de ahí son dos eliminatorias, tener fortuna y ahí creo el Málaga sí puede ascender. Semifinales y final, ocho equipos para dos puestos, hay un 25% de posibilidades. Dependerás de muchos factores. Y un gran factor es La Rosaleda, diferencial cuando llegue el momento".

Ruano estaba en la plantilla del Málaga CF que se enfrentó por última vez al Ceuta en partido oficial, en la Copa del Rey 2023/24 al mando de Juande Ramos. "Era una mezcla del ascenso en primera y los que llegaron después. Desde ahí el club fue hacia abajo, por desgracia, hasta que volvió el jeque, que fue otro tobogán, arriba y abajo... Por nombres era una gran plantilla, gente de la casa, grupos que fueron importantes en el pasado. Me fui a mi casa y es lo que hice, jugué en el Castelledefels para matar el gusanillo. Tienes que tomar decisiones", cerraba el ex malaguista.