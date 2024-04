El himno del Unicaja se hace internacional

"Esta canción quedará en nuestras cabezas en el futuro", decía la cuenta en las redes sociales de la Basketball Champions League, en referencia al himno del Unicaja, que los aficionados del club malagueño cantaron de manera recurrente. Fue emotivo cuando el equipo se acercó a ellos para hacerlo con el trofeo en las manos. Es curioso ver cómo lo entonan los jugadores americanos, que a fuerza de escucharlo ya lo memorizan.

Pero no fue sólo el público cajista. Compañeros de prensa de otros países preguntaban por el significado y el origen de la sintonía de Pablo López mientras lo tarareaban. Y chavales de Belgrado que acudieron el último día a la final cuando se abrió la mano animaban junto a los aficionados cajistas e interaccionaban con los acordes de Los Mihitas.

this song lives rent free in our heads for the foreseeable future 🎶🏆#BasketballCL #BecomeLegendary pic.twitter.com/fb0a1cfEhk