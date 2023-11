Cristian 'Agüero', malagueño del Alcoyano: "Me he llevado insultos y amenazas y no sé por qué"

Hay un par de jugadores malagueños en el Alcoyano, próximo rival liguero del Málaga. Uno de ellos es Pablo Ganet, ex de la cantera y que será baja por estar con su selección. El otro es Cristian Fernández Rodríguez, más conocido como Agüero. En la antesala de una de las semanas más bonitas de su carrera de trotamundos, lamenta haber recibido "insultos" y "amenazas" por unas declaraciones sobre si celebraría su hipotético gol en La Rosaleda.

Su carrera ha sido larga. Ha recorrido gran parte del fútbol base malacitano. El 26 de Febrero y Tiro Pichón, pero también recuerda al Puerta Blanca, de su barrio, el Roma Luz, el Juval... El salto lo dio desde el Juventud de Torremolinos. De ahí al Sanse, La Nucía, Numancia y Alcoyano actualmente. Nunca pasó por el Málaga ni hubo interés por él.

"Me he llevado insultos y amenazas por todos lados y no sé por qué", lamentaba en una entrevista en SER Deportivos Málaga, donde añadía: "Pero nadie me va a quitar el disfrute. Por supuesto quiero que ascienda el Málaga, cómo no voy a querer. También quiero que lo haga el Alcoyano pero eso es más complicado. Tengo el corazón dividido por mi tierra y mi club, pero con todo el respeto del mundo, nunca he jugado en el Málaga. Tampoco creo que tenga que deberle algo".

"He ido al campo muchas veces de pequeño. Nunca he jugado un partido oficial", matizando que hubo una vez que jugó una especie de pachanga en Martiricos, pero nada como esto: "Es un partido bonito, cuando salió el calendario que nos podía tocar otro grupo, por suerte nos tocó Andalucía y poder visitar La Rosaleda que por desgracia no la había podido disfrutar".

Estará arropado en las gradas: "Me han escrito muchas personas diciendo que ya han sacado las entradas acá y allá. No me han puesto en muchos compromisos. Va a ser especial con tantos amigos en el estadio, abonados casi todos, lo disfrutaremos al máximo. Habrá familia, amigos, gente de fuera que no está ni en Málaga y vendrán, estará guay".

Jugar en el Málaga CF

"Nunca me he parado a pensar en qué pena que no se han fijado en mí, he seguido mi camino y he intentado hacerlo lo mejor posible. Estoy orgulloso del camino que llevo. Nunca tuve la suerte de haber podido defender el escudo de mi tierra. Tuve que emigrar fuera a buscarme las habichuelas", relató.

Alcoyano

"El Alcoyano es un equipo con mucha historia estado en Primera y Segunda. Peleando ahora por salir de las zonas bajas y poquito a poco tenemos más confianza y vamos encontrando nuestra identidad, esperemos en poco tiempo subir en la clasificación", contó.