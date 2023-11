Málaga CF - Alcoyano: Horario, dónde ver en TV, entradas

El Málaga CF se enfrenta al CD Alcoyano en la 13ª jornada del Grupo 2 de Primera RFEF, un encuentro que se disputará en el estadio de La Rosaleda el próximo sábado, 18 de noviembre, a partir de las 21:30 horas. El partido se podrá seguir en directo minuto a minuto a través de la web de Málaga Hoy. Este choque y todos los demás correspondientes a la tercera categoría del fútbol español se pueden seguir en la plataforma de pago FEF TV, que ya tiene además de la web diversas aplicaciones para Android e iOS.

Fecha y hora del Málaga-Alcoyano

El Málaga-Alcoyano se disputa el sábado 18 de noviembre de 2023 desde las 18:00 horas

Cómo y donde ver

El partido se disputará en el estadio de La Rosaleda y será retransmitido en directo por la plataforma de pago FEF TV

Retransmisión online

Sigue la retransmisión del partido en directo con las acciones más destacas minuto a minuto a través de la web de Málaga Hoy

Entradas

Además de la venta en horario habitual en taquillas, el Málaga dispone de una plataforma de compra online. El CD Alcoyano, por su parte, ya ha puesto a la venta las localidades facilitadas por el club de Martiricos con fecha tope del viernes a las 14:00 horas. Tienen un precio único de 20 euros en la zona visitante.

Las entradas para el partido 🆚 @MalagaCF se pueden reservar en el club en horario de oficinas hasta el viernes a las ⏰14 :00 H.🎟️ Las entradas se deberán de abonar en efectivo y recogerlas en el club.#esmomentodecreer🔵⚪️ pic.twitter.com/mOijhLmBKs — CD Alcoyano SAD (@CD_Alcoyano) November 13, 2023

Apercibidos en el Málaga

El Málaga CF descansó, de manera relativa, después del empate en Ibiza. El equipo regresó, por un retraso en el enlace con Madrid, pasadas las 14:00 horas en el aeropuerto, así que ya se decidió no hacer la sesión recuperación y trabajar ya desde este martes en la preparación del importante partido ante el Alcoyano.

El equipo está compitiendo de manera sobresaliente, acumula 11 partidos (12 oficiales con el de Copa) sin perder, pero necesita un impulso de los que están fuera para cobrar vigor. En Ibiza el fondo de banquillo se reducía a un jugador no canterano (Víctor García, aún convaleciente). De los otros ocho sentados al lado de Pellicer (Carlos López, Bilal, Haitam, Loren Zúñiga, Moussa, Antoñito, Jesús y Recio) el mayor tenía 21 años y la experiencia en partidos con el primer equipo conjunta no pasaba de los 50 duelos oficiales. Una situación que recordaba a la temporada de las 18 fichas y los encajes de bolillos que tenía que realizar Pellicer para no incumplir las normas de fichas mínimas profesionales, aunque en este caso había varios con dorsal de primer equipo.

Para el sábado regresa Einar Galilea, una vez cumplido el partido de sanción, aunque el nivel de Murillo fue bastante tranquilizador. Hay jugadores esenciales, como Sangalli o el propio Kevin, que tienen complicado llegar al partido del sábado. El vasco es necesario en el centro del campo para dar sangre y verticalidad. El regreso de Víctor en el lateral izquierdo es el más cercano.