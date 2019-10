El portero del Zaragoza, Cristian Álvarez, analizó ante los medios de comunicación la situación que vive su equipo en este inicio liguero y el partido ante el Málaga. "Es un equipo que ha tenido problemas en este inicio de Liga por cuestiones institucionales, pero que cuenta con buenas individualidades y seguro que va a venir aquí con mucha hambre y con ganas de demostrar en un campo como el nuestro que están bien y quieren conseguir cosas", dijo del conjunto blanquiazul.

Sobre el goleador maño, Luis Suárez, que lleva seis goles en siete jornadas, Álvarez lo ve claro: "Es importante tener un jugador en racha positiva y da mucha tranquilidad tener jugadores así, tanto él, que está en una racha magnífica, como Dwamena o los que no están entrando en este inicio de Liga. Tenemos grandes delanteros, pero repito que hay que sostener esto en el tiempo. No me cansaré de decirlo".

Otra cuestión polémica está siendo la implantación del VAR, que así valora el meta del Zaragoza: "Si lo agilizan más creo que puede ser algo positivo. Hasta ahora lo estoy notando muy lento. Pienso que si hay jugadas muy dudosas en las que tienen que estar tres o cuatro minutos revisándolas, como por ejemplo un penalti, que tienen tanta incidencia en el juego, no deberían pitarlo, como nos pasó el otro día. Pero también nos favorecieron otras veces. Me parece que es el comienzo de algo que va a cambiar el fútbol y que todavía falta mucho para llegar a exprimirlo y a explotarlo como debe ser para que no cambie tanto la dinámica de los partidos".