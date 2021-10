Dani Martín: "El debate nos hace esforzarnos más, esto es fútbol"

Uno de los debates surgidos en el Málaga en este primer tramo de temporada tiene que ver con la portería. El cambio de Dani Barrio tras Almería levantó algunas ampollas, pero Dani Martín ha ido asentándose y convenciendo cada vez a más gente, sobre todo tras sus intervenciones en Valladolid. “Es normal que haya debate. Siempre lo hay, en cualquier posición. Si no hubiera debate sería raro, sería que las cosas estarían saliendo muy bien, que fuéramos primeros y sin encajar goles. Las cosas no son así. Entonces es normal y yo lo veo bien, siempre desde el respeto, lógicamente. El debate nos hace esforzarnos más, dar lo mejor siempre, al final esto es fútbol”, razonó en una entrevista concedida a SER Deportivos Málaga.

Incluso al propio Dani Martín le sorprendió un poco debutar: “Durante la semana me había dicho algo el míster de salida de balón y ya te lo hueles, pero no me esperaba que me hubiese dado la oportunidad tan pronto. Pensaba que iba a tardar más porque Dani (Barrio) lo estaba haciendo bien. Cuando me vi en el once inicial me subieron los nervios un poco, pero salió todo bien y por suerte sacamos los tres puntos. Unas veces tienes la suerte de pararlas, otras veces te da el balón y entra. Ante el Valladolid tuve la suerte de sacarlas y conseguir el punto, que al final es lo más importante”.

Ambos asturianos, el más joven presume de relación con su tocayo: “Somos prácticamente del mismo barrio de Gijón, nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy buena y queremos lo mejor el uno para el otro. Cuando fallamos o en cualquier cosa en la que tengamos dudas, lo hablamos y nos preguntamos. No tenemos ningún problema”.

¿Cómo se encuentra?

“Cada vez mejor, más a gusto. Los resultados se ven. Estoy más cómodo con el equipo y el equipo también está mejor. Llevaba mucho tiempo sin tener continuidad y los partidos que me está dando el míster me están ayudando mucho. Espero seguir con esta racha, ayudando al equipo y a ver si seguimos tirando para arriba”.

Lesiones

“Salí del Sporting traspasado al Betis, allí en la primera temporada las cosas no funcionaban, el equipo no iba muy bien. Luego llegó la pandemia y después, como se ha visto, ha habido muchas lesiones de rodilla. Con la Selección me lesioné, me rompí los ligamentos del tobillo izquierdo y nada más recuperarme del tobillo me rompí la rodilla. Ha sido duro, pero ahora la verdad es que no me impiden nada, no me molestan y estoy muy contento con la recuperación. Acabo los partidos un poco molesto de la rodilla, al final no hace tanto que me operé, hace diez meses ahora. En los golpeos, cuando quiero golpear muy fuerte, la rodilla no me deja hacer el gesto bien y molesta un poco, pero nada que me impida hacer cualquier cosa. Es lo normal, no hay ningún problema. Cuando empecé a entrenar, cuando llegué a Málaga, tuve que hacer bastante gimnasio para recuperar la fuerza. Ahora no necesito mucho gimnasio, me encuentro muy bien de fuerza en el tren inferior. Estoy muy contento de cómo van las cosas con la rodilla”.

Fichaje por el Málaga

“Nada más salir la noticia de que el míster había fichado por el Málaga recibí su llamada para saber cómo estaba de la rodilla y que esperaba que me viniera con él para Málaga. Tenía más opciones, pero vi la oportunidad aquí. Es un grandísimo club, me daba bastante confianza el míster, ya lo conocía, sabía lo que quería y eso me atrajo bastante para venir a Málaga”.

Negociación larga

“El Betis quería unas cláusulas que yo no veía, tenía claro que si aquí se hacían las cosas bien iba a tener oportunidades. El Betis quería unas cosas, el Málaga no lo veía, se metieron otros equipos por medio, yo tenía clarísimo que quería venirme para Málaga y al final pudo ser”.

Pellegrini

“No hablé con él. Hablé mucho con Antonio Cordón, que es el que manejaba el asunto. Él me dio el visto bueno y al final se dio la operación. Con Fernando (exjugador del Málaga y ayudante de Pellegrini) sí que hablé, me dio la enhorabuena, me dijo que iba a vivir en una ciudad espectacular y que lo disfrutara y que me esforzara por tener minutos”.

Debut con el Málaga

“Es muy complicado expresar lo que sentí. Después de un año y dos meses sin tocar un terreno de juego, cuando vuelves, aparte de los nervios, las sensaciones que tienes en el campo… la tensión tenía que salir por algún lado. Hacía muchísimo que no jugaba con gente, no es lo mismo entrenar que jugar un partido. Cuando el árbitro pitó el final me sentí muy liberado, recordar todo lo que sufrí para volver a estar aquí, me sacó las emociones. Es algo bonito que tendré ahí para toda la vida”.

Posible ascenso

“He venido para lo máximo que se pueda sacar del equipo, si al final es ascender, se intentará. Pero queda muchísimo. Segunda es muy larga y hay que ir partido a partido. Esta semana tenemos al Zaragoza, debemos sacar los tres puntos para seguir intentando luchar por meternos en los puestos de más arriba”.

Betis

“Es muy grande, la masa social que tiene es increíble. Te das cuenta de lo grande que es en España y en Europa. Es un equipazo, tiene jugadores increíbles, el estadio es precioso… Es una pasada de equipo”

Málaga

“El Málaga me sorprendió bastante, pensaba que iba a ser un equipo normal, pero cuando llegas aquí te das cuenta de la magnitud que tiene todo, de lo grande que es. Me ha sorprendido la generosidad, el buen ambiente que hay. Aquí la gente es más cercana. La gente del club te hace sentir muy cómodo. La afición te hace sentir malagueño desde el primer día, te ayuda mucho. Vengo del Sporting y del Betis y aquí la afición es increíble. Es una pasada. Te quedas sorprendido”.