"No se puede permitir que el nuevo inversor reúna las características de Al-Thani"

El primer día de la administración judicial del Málaga ha sido celebrado por un amplio sector del malaguismo. Uno de ellos es el abogado y economista Daniel Pastor, que en su día fuera administrador concursal en otra época oscura del Málaga, a mediados de la década pasada, en tiempos de penuria tras el cambio de manos del club, del Grupo Zeta a propiedad de los Sanz. Entonces fue una persona clave en la estabilización.

Daniel Pastor pasó por los micrófonos de la Cadena Cope y valoró la decisión de la jueza. "Es un trabajo de equipo, de estar todo el mundo aunado en un momento dado. Alguien tenía que dar la espita de salida. Uno ya es más viejo que diablo. De aquel foro de economía y sociedad, con el alcalde, Jesús Burgos, los pequeños accionistas... Salió esa tercera vía. Teníamos que buscar quién podía ser el instrumento legal para iniciar la acción. Allí estaban los abogados de los minoritarios y ahí se alentó la cuarta vía. El club no va a desaparecer y tenemos un administrador judicial, una persona de confianza del juzgado y que de ahí no saldrá nada fuera de lo que corresponda", decía el abogado y economista malagueño.

"Ha sido rápido por el propio orgullo de la familia Al-Thani", explicaba Pastor: "El registro de La Rosaleda ha puesto de manifiesto un delito adicional al que se solicitó, que es el blanqueo de capitales. Eso ha determinado la intervención de la sociedad NAS 2000. Mucho me temo que ha habido transferencia, correspondencia vía email, que ha confirmado esta necesidad que traslada la Fiscalía y que la jueza ha refrendado".

"Entre líneas se ven dos temas importantes", desarrollaba Pastor acerca de la sentencia: "Una persona no investigada, la hija, también ha percibido fondos, con salida de más de un millón de euros, a favor de la Fundación del Málaga. Se estaba ahora negociando a la baja seguir la construcción de la Academia, para mí uno de los ejes fundamentales del club. En breve será demandada, imagino, la hija. También se vislumbra la obligación para el administrador de que implemente un sistema de cumplimiento legal penal en el Málaga, Compliance Program. Esto quiere decir que los delitos que se comenten deben ser controlados. Habrá una depuración de responsabilidades con apoderados y quienes han ocupado cargos en el club en estos tiempos. Quien haya ordenado transferencias, desconozco quién tiene poderes. No se pueden hacer pagos, por más que sean ordenados por alguien, cuando eres consciente de que se están cometiendo delitos. Leyendo entre líneas, parece que su señoría marca una línea de investigación importante. Da la facultad al administrador para destituir gestores. La gestión de Shaheen ha sido nefasta y totalmente parcial, con estas cosas que producen pena, como la rueda de prensa, que fue una falsedad".

Trató Pastor otros temas:

Documento con LaLiga y CSD

"Ratifica lo que siempre he pensado. Por eso Shaheen ya no debería formar parte del club. Desde el verano estaba ahí. Si eres director general debes defender los intereses del club y reclamar la deuda. Y en esa reunión reconocieron que no tenían intención de reclamar lo que los Al-Thani debían al club. También está el papel de los auditores, es un trabajo de la administración judicial y se debe trasladar el mensaje de satisfacción, con el rigor de mi compañero José María Muñoz, de que no va a salir dinero del club que no deba".

José María Muñoz

"José María es un magnífico profesional y tiene la ventaja de que tiene la doble titulación de abogado y economista, lo que le da una visión más amplia. He participado en algún proceso con él. La jueza ha marcado lo que debe hacer. Mandar un informe, hacer balance de su situación patrimonial, ese programa de compliance cuando en uno o dos meses se tenga un perspectiva, darle el giro para equilibrar el club. El problema que tendrá, no nos olvidemos, es que el Málaga tiene que cumplir con LaLiga y debe buscar la tesorería. En esa línea que iniciamos con las instituciones y en ese grupo de trabajo. Tiene a las instituciones, a mí mismo, a los medios, en esta difícil tarea de reflotar el Málaga. El auto judicial manifiesta que él puede buscar los profesionales que necesite para su labor".

Ampliar querella

"Quien puede incluir a estas personas, como la hija de Al-Thani, en esta denuncia pueden ser los minoritarios, como parte demandante, el Ayuntamiento, como parte subsidaria, o el administrador judicial personando al Málaga como perjudicado, son las tres vías".

Nuevo proyecto

"Es harina de otro costal. Lo que sí tengo claro es que Málaga necesita, aparte de estos temas jurídicos, un proyecto nuevo, con un inversor solvente, que represente una cualificación económica importante y que acepte ciertas normas del juego de lo que se pretende que sea el equipo de la ciudad. La tercera-cuarta ciudad de España en datos económicos no puede permitir que el nuevo inversor reúna las características de Al-Thani. Las instituciones, se lo recomendaré, tienen que estar observantes. El formato de cómo se obtiene no tiene nada que ver con la administración. Hay que sentarse, ver el plan de BlueBay. Se irá viendo durante todo el proceso".

BlueBay

"Puede pedir la ejecución provisional de sentencia. Realmente no les hace falta. Hoy en día, representan ese porcentaje de acciones. Los derechos inherentes al 49% lo tienen. No es el día de BlueBay. Es el día de los minoritarios. BlueBay se ha excluido de ellos. La felicitación a los aficionados del Málaga, al club y los jugadores que están tirando del carro. Son los protagonistas".

¿Acuerdo Al-Thani-BlueBay?

"Aunque haya un acuerdo, son dos procesos distintos. El administrador judicial no tiene nada que decir si hay venta de acciones. Podrán pedir el levantamiento de la administración, pero el juzgado seguirá con la investigación. Se podrían reducir las facultades a estos y que los nuevos propietarios actuaran por su cuenta en la gestión diaria del club. El proceso judicial va hacia delante, por supuesto que puede ir a la cárcel Al-Thani. Está ocurriendo igual en el Córdoba. Se ha producido una venta y hay un grupo nuevo, pero sigue el procedimiento penal. Se deja entrar a los registros, que examinen los registros a la administración judicial".

Contexto

"Vamos a ver, en el diseño que en su momento ideé, éste es el primer paso. Muñoz no tiene los millones que se requieren para acabar la temporada. Quizá haya posibilidad de que alguien venga y se haga con el control del club de aquí a final de temporada y que la próxima temporada el club pueda funcionar sin dejar de actuar la administración judicial. Esa persona, depende de cómo aporte, hay que ver las posiciones. Si BlueBay venderá, si querrá comprar todo, si un tercero quiere... Hay muchas vías abiertas".