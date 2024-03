Dean Huijsen, antes de su debut con España sub 21: "Con el Málaga visité casi todo el mundo"

Dean Huijsen (Ámsterdam, Países Bajos, 2005), exjugador de la cantera del Málaga, llegó a Marbella (Málaga) con 5 años y disputó 18 partidos en las categorías inferiores de Países Bajos. Sin embargo, se estrena ahora con la selección española sub-21 tras obtener la nacionalidad por carta de naturaleza. "Cuando me contactaron, ya tenía la idea de jugar con España", asegura en una entrevista con EFE.

Un Huijsen que desde enero ha aumentado su valor de mercado de 2,5 millones a 10. Gracias a una cesión a la Roma, procedente de la Juventus, por la que se decantó tras una llamada de José Mourinho. "Cuando te llama un entrenador como Mourinho es difícil decir que no".

Llegó a Marbella, Málaga, con 5 años, ¿qué recuerda de este cambio en su vida?

No recuerdo mucho de Holanda. Mis padres veraneaban mucho en Marbella y en Málaga y nos gustaba mucho; decidieron mudarse a Marbella, y allí muy bien.

Habla de sus padres. Su padre fue futbolista, de ahí le viene el fútbol, pero él era delantero. ¿Por qué usted es defensa?

Sí, mi padre era delantero y solo quería que jugase de delantero, no me dejaba cambiar de posición. Y luego mi entrenador, en benjamines, dijo que tenía que jugar de central y mi padre no quería, pero cuando me cambiaron, después de un año, me fichó el Málaga; así que, tenía razón. Era una buena idea (ríe).

¿Nota esos inicios como delantero en su fútbol actual?

Mi padre y yo hablamos mucho de fútbol en casa, de ir a los rebotes porque el atacante va a los rebotes; de hacer esto cuando defiendo. Y en ataque, sí que tengo algo de olfato goleador.

Cuando le fichó el Málaga fue el primer gran cambio 'consciente' en su vida, tras mudarse de Ámsterdam a Marbella. ¿Cómo fue su paso por la cantera del Málaga?

Fue fantástico. Estábamos siempre fuera jugando torneos grandes por el mundo, he visitado casi todo el mundo con el Málaga. Además, teníamos buen equipo y ganábamos bastante.

Y capitán.

Sí, desde el principio fue capitán, al medio año de llegar. Y de ahí hasta que me fui.

Eso demuestra personalidad. También cuando marcó frente al Frosinone y mandó callar a la afición rival.

Creo que igual no lo debería haber hecho, pero me estaban pitando, insultando… no debería haberlo hecho; pero es lo que hay. Hay que aprender.

En 2021 dio otro salto grande. Deja el Málaga y ficha por la Juventus. ¿Por qué este cambio?

Italia tiene fama de los defensas. Y he aprendido bastante en Italia. El cómo perfilarme, los pasos, como correr, saltar, posicionarme en el área… me está ayudando mucho. Se fijan mucho en la defensa.

También tuvo interés de equipos españoles. Real Madrid, Barcelona… ¿por qué decidió no seguir en España?

Era lo más fácil, creo, pero a mí, a veces, me gusta lo difícil.

Hablando de cosas difíciles, ¿le fue difícil cambiarse a España cuando ya tenía una trayectoria en las categorías inferiores de Países Bajos?

Bueno… es un cambio. Pero llevo los últimos cuatro años de mi vida cambiando de equipos, aquí, allí… así que estoy casi acostumbrado.

¿Cómo fue el proceso para acabar siendo convocado con España sub-21?

Con Santi Denia hablé en la concentración ya. Antes, me contactaron, y ya tenía la idea de jugar con España.

¿Siente que el estilo de juego de España le viene bien?

Soy un central que tiene una buena salida de balón, así que por eso también elegí irme a Italia para aprender defensivamente, creo que me viene bien el estilo de España.

Volviendo a tu trayectoria, en enero deja la Juventus y se marcha cedido a la Roma.

Estábamos en la cena de Navidad, con mi familia. Mi gente estuvo en contacto con la Roma, llamó Mourinho también… cuando te llama un entrenador como Mourinho es difícil decir que no.

Le iba a preguntar por eso. ¿Qué le pasa por la cabeza cuando le llama Mourinho?

Estaba impresionado… Mourinho es uno de los mejores entrenadores de la historia. Estaba muy feliz de poder trabajar con él, aunque estuvimos poco tiempo.

Usted llega a la Roma recomendado por Mourinho, pero su etapa acaba rápido. ¿Cómo ha vivido este cambio?

Creo que mejor entrenador que De Rossi no podía venir para sustituir a Mourinho. De Rossi es un entrenador que tiene unas ideas muy buenas de fútbol y que no tiene miedo a meterme siendo joven.

En Juventus y Roma ha coincidido con Dybala. ¿Cómo es su relación?

Me ha ayudado mucho. Hablamos bastante fuera del campo. Me ayuda a corregirme si hago algo mal. Es una gran persona y un gran jugador.

Comparte posición en la Roma con Diego Llorente, también español. ¿Le ha ayudado en su adaptación en la Roma y ahora a la selección española?

Él conocía a mi compañero de habitación aquí, Mateo Joseph, porque jugaron juntos en el Leeds. Nos llevamos muy bien.

Ahora cedido en la Roma, en verano volverá a la Juventus. ¿Ya tiene en mente un plan de dónde jugar la temporada que viene?

Si te digo la verdad, no tengo ni idea. En el fútbol he aprendido que puede pasar de todo. No lo sé ni yo, así que no podría decirte nada.