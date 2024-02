El golazo de Dean Huijsen con la Roma al Frosinone

El malagueño de adopción Dean Huijsen, al que la selección española quiere reclutar después de que hubiera jugado con su España natal, sigue llamando la atención a sus 18 años jugando al máximo nivel en Italia. Después de que llegara cedido en el mercado invernal desde la Juventus a la Roma, con Mourinho de entrenador aunque al poco el portugués fuese destituido, se ha ido consolidando en el once giallorosso también con Daniele de Rossi, leyenda en el campo que vela sus primeras armas en el banquillo del club de su vida.

Esta jornada pasada Huijsen metió un golazo en el partido que la Roma gano (0-3) en el campo del Frosinone en la Serie A. Saliendo desde el centro del campo fue conduciendo el balón salvando rivales hasta plantarse en la frontal del área y soltar un latigazo ajustado fuera del alcance del meta rival. Tiene personalidad el marbellí, que mandó callar a la afición local tras el gol, lo que le costó el reproche de los contrarios y hasta de algún compañero. Y es que hubo una polémica en el mercado invernal porque estaba acordada su marcha cedido desde la Juventus al Frosinone, pero la llamada desde Roma le hizo cambiar de opinión. Fue pitado de manera abundante y fue la respuesta de Huijsen, que fue reprendido también por sus compañeros. De hecho, le costó la tarjeta amarilla del árbitro y ser cambiado por otro ex malaguista, Diego Llorente, al descanso.

“Es una pena, pero no es nada grave, es una estupidez. Es joven, de la edad de mi hija. Hizo algunas estupideces en el campo, no puedo moralizarlas. Le costó 45 minutos en la Serie A. La próxima vez no lo volverá a hacer. Es un jugador fabuloso, es capaz de hacer lo que hizo en la portería, pero no puede permitirse el lujo de hacer estas cosas", decía De Rossi tras el partido para referirse a lo que hizo Huijsen, en lo bueno y en lo malo, en el campo.