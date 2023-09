Dioni: "Tenía muchísimas ganas de marcar con la camiseta del Málaga"

Dioni Villalba andaba ansioso por marcar su primer gol y ya lo ha logrado. El delantero del Málaga conoce demasiado bien las porterías del Atlético Baleares. "Me ha dicho mucha gente lo de la ley del ex, eso suele pasar. Contento por el gol, la victoria, me sabe mal porque he estado aquí dos años como en casa, pero súper feliz de lo que hemos logrado. Esto es Primera RFEF: hay que sufrir y pelearlo mucho. Al final tenemos que aportar todos, tuvimos ese error en el balón parado, pero al final contento con que podamos marcar los delanteros. Roberto ha marcado, yo he marcado, así que súper feliz", comentó en zona mixta.

"Es una victoria importante, al final ganar lejos de casa es complicado, más en un campo complicado, con el calor y a las 12 de la mañana. El míster ha dicho que hemos roto una racha sin remontar lejos de casa (desde 2018 en Lugo); al final contento por eso, ganar y seguir sumando", continuó el delantero malagueño, que añadió: "Era la tercera jornada ya y es verdad que tenía muchísimas ganas de marcar con la camiseta del Málaga, lo hice en pretemporada pero no es lo mismo que hacerlo en liga. No lo iba a celebrar por respeto, es mi segunda casa en el mundo del fútbol, pero por dentro estaba contento sinceramente".

Horario del partido

"El horario es muy malo, creo que ha perjudicado más a ellos que a nosotros porque hemos tenido la pelota. Me pasó el año pasado, que el otro equipo en el 60' ya estaba desfondado. Hemos tenido muchas ocasiones en la segunda parte para marcar".

Predisposición máxima

"Yo ahora mismo jugaría de portero, lateral o extremo, me da igual. He cumplido un sueño, que es jugar en el Málaga, el equipo de mi tierra, ya eso es un orgullo. El míster me está colocando en esa posición, aportar lo máximo ahí; ya había jugado en otros equipos y lo sé hacer bien. Tenemos que poner nuestro granito de arena y pelear".