"No hay que volverse locos", dice el vestuario del Málaga

Einar Galilea fue uno de los jugadores del Málaga CF, junto a David Larrubia, que habló este miércoles en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda. “El equipo está con muchas ganas de que llegue el sábado, se hace larga la espera. Estamos trabajando los aspectos que podemos mejorar y seguir por el buen camino”, dice el vitoriano, que aguarda una gran respuesta de La Rosaleda: “Con nuestra gente vamos a ir a por el partido, nos va a llevar en volandas. Depende de las circunstancias, te puede valer el empate. Nuestra idea es ir a por el partido. Hay un ambiente de ilusión, de vivir algo especial y de pasar la eliminatoria. Hemos analizado bien el partido de ida y durante la temporada, los podemos llegar a conocer. Allí hicimos un partido muy bueno, no hay que volverse locos y seguir por los mismos derroteros. Ajustar tres o cuatro cosas para dar un salto de calidad. Seguro que en La Rosaleda se va a vivir un ambiente espectacular y lo vamos a hacer”.

“Estoy ayudando en todas las facetas, estoy orgulloso de mí. Le di la vuelta a la situación, he superado un bache anímico. Tener que parar a finales de abril fue un golpe duro. Después de asimilarlo y aceptarlo, estoy dando la vuelta a la situación”, explicaba el vasco sobre su situación personal, tras salir del once después de esa lesión, tras la que le ha costado coger la forma: “Todos los que estamos dentro somos partícipes de esto y todos queremos poner nuestro granito de arena”.

“Desde que acaba la fase regular y nos metemos en playoff somos conscientes que empieza una nueva competición de cuatro partidos. Todos quieren sumar, ayudas al equipo en el entrenamiento, con tu mejor versión, una sonrisa y trabajo. Somos muchos jugadores dispuestos, unidos y queremos ayudarnos unos a los otros. Da igual quien esté en el verde, es cuestión de todos. La familia que estamos creando se percibe y eso es importante. Para transmitir la buena energía entre nosotros y que la gente de fuera se vea reflejada en el equipo”, prosigue Einar, que hablaba de la síntesis entre la madurez y la juventud de la que hace gala el equipo y que ha conectado con la afición: “No me importa quién salga al campo, si no juego lo hará otra persona que esté más capacitada, lo importante es celebrar todos los juntos. Con la experiencia has vivido estas situaciones más a menos, para la gente joven es nuevo. Es bonito sentir los nervios, el recibimiento. Nos retroalimentamos, yo puedo calmar a David y él me puede transmitir esa ilusión. Es lo que tienen los equipos, que unos transmiten a los otros”.