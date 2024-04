El Málaga CF entrega un paquete de 700 entradas al Real Murcia

El Málaga CF entregó un paquete de 700 entradas al Real Murcia, a 15 euros por localidad. Habrá buen desplazamiento desde la capital pimentonera este domingo, de esas aficiones clásicas de Primera RFEF y que habitualmente se mueve, más por el buen momento que vive el equipo de Pablo Alfaro, con cuatro victorias seguidas y obligado a ganar en La Rosaleda para avivar sus opciones de play off, objetivo que se queda corto por el potencial del Real Murcia, construido para ascender, pero una posición impensable hace escasas semanas. El club anunciaba este lunes que ya se pueden comprar esas entradas cedidas por el Málaga, solo en la tienda oficial, dos como máximo por abonado. La Federación de Peñas Murciana ya tiene tres autobuses completados, unos 150 aficionados en total, más los particulares que pasen el fin de semana en Málaga, horario que lo fomenta (domingo a las 12:00 horas), que incluso permite regresar a Murcia esa misma tarde.

El Recreativo de Huelva y el Córdoba desplazaron a unos 2.000 aficionados a La Rosaleda, muy repartidos por el estadio. 1.500 del Ceuta la pasada semana, llamativos por el viaje tan complejo. Y en el caso del Real Murcia debería dejar una buena cifra. De momento son 700 entradas que van a buen ritmo de venta, con toda la semana por delante. Es el rival más poderoso que pisará La Rosaleda en el tramo final de temporada, posible play off al margen.

🎟️ 𝗬𝗮 𝗮 𝗹𝗮 𝘃𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗮𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗺𝘂𝗿𝗰𝗶𝗮𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗠𝗮́𝗹𝗮𝗴𝗮 - 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗠𝘂𝗿𝗰𝗶𝗮.📍 Tienda Oficial Estadio.⏰ 17:00 a 20:00 horas.ℹ️ 15€ pago en efectivo.#MálagaRealMurcia — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) April 15, 2024

Viajes para Córdoba

El entorno del Málaga CF ya prepara ese desplazamiento a Córdoba, partido más tenso de este final de temporada por el contexto clasificatorio (28 de abril a las 16:00 horas). La proximidad con la ciudad califa, y un buen escenario como El Arcángel, fomentará esa invasión blanquiazul, con el aliciente deportivo de sacar un buen resultado ante el mejor equipo de la vuelta, indestructible este Córdoba, que debería ser un rival directo por esa primera posición de play off, con el Castellón en un camino allanado para lograr el ascenso directo, aunque quedan algunas semanas para ese partido. La Peña Super Basti ha abierto la inscripción para ese viaje: 30 euros para los socios, donde se incluye viaje y entrada; 35 euros para los no socios con ese pack. Se moverán más peñas en los próximos días. Algunas han tenido que cancelar el viaje al Cerro del Espino para este fin de semana, más complejo el viajar a Madrid y un Atleti B que no aviva esa llama.

Málaga CF y Córdoba llegaron a un acuerdo antes del partido de ida en La Rosaleda, que se mantendrá para el de vuelta. 1.000 entradas cedió el Málaga a un precio de 15 euros, más los aficionados cordobesistas que adquirieron su entrada por diferentes zonas de La Rosaleda. Ahora el club de Martiricos debería recibir un paquete similar. Dos clubes que tienen sinergia y que en noviembre hicieron ese trabajo de previsión, para evitar episodios como al visita de los verdiblancos al Maulí. El Córdoba agotó su cupo rápidamente para Málaga. Se conocerán más iniciativas en los próximos días, también más información por parte del club de Martiricos.