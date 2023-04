Málaga CF - Cartagena: Entradas gratis para fieles

Como era de esperar, el Málaga ha repetido iniciativa para intentar que el equipo esté lo mejor acompañado posible en el partido de esta jornada en La Rosaleda ante el Cartagena. Así que nuevamente pone a disposición de cada Fiel Malaguista de una entrada gratuita para dicho encuentro, que se disputa este domingo 16 de abril a partir de las 18:30 horas.

De momento, estas propuestas del club están siendo bien acogidas y han provocado que se agote el papel. Otra cosa es que luego el campo no esté lleno por diversos motivos, pero las localidades vuelan. A eso hay que añadir campañas adicionales que procurarán que las gradas de Martiricos estén rebosantes de gente. Esta semana coincide paralelamente con la campaña de captación de donantes de sangre, que tuvo que parar durante el COVID.

Comunicado del club

El Málaga CF y su afición están empecinados en darle la vuelta a la situación. Alrededor de 500 seguidores blanquiazules se presentaron en el Estadio de La Cerámica de Vila-real para sumar tres puntos vitales. Unos 1.300 kilómetros de recorrido entre la ida y la vuelta.

La del Málaga CF es una afición que ha copado las gradas de su estadio con más de 20.000 espectadores un lunes a las 21:00 horas. Ha viajado a Andorra y, días más tarde, a Castellón en masa. Ha batido récords de compra de los uniformes oficiales, ha colgado el ‘NO HAY BILLETES’ en dos ocasiones y no ha dejado de creer en ningún momento pese a la dificultad de la situación. Cualquier persona ajena al MCF probablemente piense que todo esto es una locura. No, no es locura. Todo esto es Memoria, Compromiso y Fe. Todo esto es MALAGUISMO.

Los de Pellicer vuelven a jugar en casa este domingo y, lógicamente, en La Rosaleda tienen un nuevo motivo para creer. El Club empleará de nuevo la fórmula que tanto éxito le está dando a su hinchada, ofrecer una entrada gratuita a cada Fiel Malaguista para el próximo duelo ante el FC Cartagena (domingo 16 a las 18:30 horas). La promoción estará activa desde las 12:00 horas de este mediodía.

Si algo ha demostrado el malaguismo es que es capaz de todo. Volveremos a demostrarlo.

Creer para poder.