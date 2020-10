Entran los últimos fichajes en la lista de convocados del Málaga para jugar contra el Rayo Vallecano

Sergio Pellicer ofreció la lista de convocados para ir a Vallecas al mismo tiempo que ofrecía la rueda de prensa previa al viaje del Málaga a Madrid. Entran todos los nuevos fichajes (Juan Soriano, Mejías, Chavarría y Jairo), más Luis Muñoz. Siguen fuera David Lombán, Isma Casas e Hicham por lesión.

La lista completa es la siguiente: Juan Soriano, Mejías, Cristian, Luis Muñoz, Orlando Sá, Jairo, Chavarría, Dani Barrio, Yanis, Matos, Jozabed, Caye, Calero, Escassi y Benkhemassa como profesionales. Además, los canteranos Juande, Benítez, Ramón, Quintana, Julio, Mini, Hoyos, Larrubia y Juan Cruz. Juan Soriano tendrá el dorsal 1, el 2 será para Mejías, el para 8 Luis Muñoz, el 10 para Jairo y el 12, para Chavarría.

De momento, aparecen inscritos en LaLiga Juan Soriano y Jairo, queda pendiente que Mejías y Chavarría tengan el OK, algo que espera Pellicer. "Desconozco si están inscritos o no todavía todos, pero pasa como con Orlando Sá cuando viajamos a Tenerife o la semana pasada también, viajan porque creemos que estarán disponibles. Hemos preparado el partido pensando que van a estar para ayudar, no para salir de inicio con uno o dos entrenamientos con todo lo que conlleva. Queremos que viajen con el grupo, más allá de los entrenamientos. A lo largo de hoy posiblemente estén inscritos. Si no, estarían en la grada pero integrándose. viendo cómo ha trabajado el club creo que no va a haber problemas para que jueguen, pero es estar sobre todo en el grupo. Si necesitamos que tengan que salir no dudaré. Los he visto bien, pero tenemos que evitar riesgos de lesiones. Estoy contento con cómo los he visto. Aunque falta trabajo para coger el estado óptimo", explicaba el técnico castellonense en la rueda de prensa previa.