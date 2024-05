Entrenamiento Málaga CF: Un cuadro vírico deja a cinco jugadores sin ejercitarse

El Málaga CF ya tiene la fase importante de la temporada a la vuelta de la esquina y ya no hay tiempo para probaturas, sin embargo, los problemas y los contratiempos siguen llegando, a pesar de que sea un momento para trabajar y ejercitarse para tener todo a punto para un play off de una fase de ascenso a Segunda División que determinará este curso como uno para recordar y el comienzo de un nuevo proyecto o no se recordará.

Todo esto se debe a que el primer equipo de la entidad de la Costa del Sol ha tenido cinco ausencias en la sesión de entrenamiento de este martes 21 de mayo de 2024 con motivo de un cuadro vírico que dejó fuera de disponibilidad a Kevin Medina, Javier Avilés, Diego Murillo, Dioni Villalba y Manu Molina.

Antes de pensar en esas eliminatorias ya mencionadas, hay que tener en cuenta el compromiso liguero de este fin de semana ante el Real Madrid Castilla, que podrá catapultar a los discípulos de Sergio Pellicer a la tercera plaza siempre y cuando los resultados externos acompañen y, como consecuencia, la UD Ibiza no saque los tres puntos por un empate o una derrota en la última fecha ante el Recreativo de Huelva, que se quedó en la pasada jornada ya sin opciones matemáticas de disputar el play off de la fase de ascenso a Segunda División y que lo jugará la AD Ceuta en su lugar.

El encuentro ante el filial del club más laureado de la historia sirve para poder seguir cogiendo buenas sensaciones al igual que en la victoria contra el Antequera CF para afrontar las eliminatorias con una mentalidad completamente distinta a la que había instalada hace una semana en la Costa del Sol con la mala racha de resultados tanto como local que como visitante.