Trabajo en medio de la tormenta

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para con la plantilla era una medida latente. El administrador judicial, José María Muñoz, quiso explicar lo tardío de su ejecución a los jugadores porque esperaba que se abriera la posibilidad de una ampliación de capital en el caso de que los plazos judiciales se hubieran adelantado para hacer una Asamblea. Pero lo cierto es que era algo que se contemplaba parelamente a la reducción de personal que hubo ya en mayo.

¿Qué panorama queda? Obviamente, es una bomba en el vestuario. La tarea de Pellicer es peliaguda. Se reunió antes del entrenamiento de este martes (el lunes se descansó) en el Campo de La Federación malagueña, donde realiza el equipo su preparación por la indisponibilidad de La Rosaleda y una vez extinguido el contrato en el Ciudad, con los jugadores incluidos en el ERE. A la sazón, capitanes y jugadores del mayor peso específico en el vestuario. Con alguna ausencia, como Diego González y Dani Pacheco, que realizan recuperación de sus respectivas lesiones en La Rosaleda. Eso fue previo al inicio de la sesión de trabajo, doblaba por la tarde.

Manolo Gaspar, director deportivo, también tiene una papeleta para conformar una plantilla sobre la marcha, por más que tenga avanzadas las contrataciones de varios jugadores, en parámetros económicos afrontables según el límite que se ha autoimpuesto el club para hacer viable el futuro, no más de 200.000 euros en ficha. También debe enfrentarse a la falta de confianza actual del vestuario, dolido por este ERE por el que había preguntado sin respuesta concretas desde hace tiempo atrás. Hay que recordar que, mientras no se ejecute el ERE, algo que puede llevar meses, o haya un acuerdo para rescindir o continuar en un nuevo contrato con cifras más bajas, los jugadores deben seguir entrenándose porque si no perderían derechos. Munir, muy criticado a raíz de esas declaraciones, en realidad verbalizó la pasada semana el sentir del vestuario. "No veo lógico que nos exijan una bajada salarial y fichen jugadores", decía el meta marroquí, uno de los que está en el ERE y en la puerta de salida tras ser el Zamora la pasada temporada. Y es algo que en lo que queda de vestuario profesional escuece. Saben que algunas de las operaciones hechas o pactadas rebasan el mínimo de 80.000 euros.

No obstante, hay jugadores incluidos en el ERE que están próximos a llegar a un acuerdo, ya lo tenían perfilado. Pero deben ser incluidos también para que tenga cuerpo la medida. Son los casos de Adrián y Lombán. También José Rodríguez puede entrar si se le garantiza una ficha en ese grupo. Y Luis Hernández ha manifestado repetidamente que estaba dispuesto a asumir recorte, ya amplió hasta 2024 haciendo una rebaja.

En cualquier caso, la actividad no para. Este miércoles hay otro partido amistoso, esta vez contra el Cádiz, en La Quinta Pitch de Marbella, desde las 19:00 horas. También con los jugadores del ERE.