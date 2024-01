Kike Pérez: "No va a salir nadie del Málaga en este mercado de fichajes"

En su atención a los medios de comunicación, Kike Pérez habló sobre posibles salidas de la plantilla del Málaga CF. Más allá de la esperada rescisión de Loren Zúñiga, el club de Martiricos no tiene pensado sacar a ningún futbolista más de los que conforman el primer equipo y tampoco de sus principales canteranos, todos importantes para el entrenador Sergio Pellicer. La respuesta será que el precio es la cláusula de rescisión. De momento, ya se descartó, como en verano, escuchar ofertas por Roberto Fernández, al quien se pretende ampliar el contrato (ya mejorado por la entidad hace relativamente poco tiempo).

"De momento no. A día de hoy no tenemos pensado. Es verdad que los mercados cambian en 24 horas, pero nada nos hace intuir que algo cambiará. Han llegado ofertas, pero no va a salir nadie del equipo, salvo que alguien pague la cláusula. Las llamadas que han llegado han durado diez segundos porque lo tenemos muy claro", dijo de manera contundente a pie de césped el director general del Málaga.

El caso de Roberto

Uno de los jugadores más regulares y destacados del Málaga en esta primera vuelta es Roberto Fernández. No son pocos los clubes que lo tienen en su lista de futuribles, pero la entidad de La Rosaleda no quiere saber nada de una posibles salida de su máximo goleador cuando lo que pretende en este mercado invernal es reforzar precisamente las posiciones ofensivas. El club malagueño acaba de rechazar una oferta por el cordobés cercana al millón de euros tal y como adelantó el diario AS y pudo confirmar este diario.

La propuesta que el Málaga tuvo sobre la mesa correspondía al Pafos, club chipriota que pretendía llevarse al delantero en este mercado invernal. No llegaba al millón la oferta por Roberto, cuya cláusula de rescisión asciende a los tres millones actualmente. La realidad es que Loren Juarros considera al delantero un jugador imprescindible, tanto es así que recientemente -como ya adelantó Málaga Hoy- le mejoró de manera unilateral su salario, duplicando sus ingresos y poniéndolos al nivel que cobró el curso pasado cuando estaba cedido en el FC Barcelona Atlétic.