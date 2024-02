Juicios y otras causas millonarias del Málaga CF

En el último informe de rendición de cuentas del administrador judicial del Málaga CF a la jueza Ruiz González aparecen todos los procedimientos judiciales abiertos de la entidad, en la que podría llegar a ingresar cifras millonarias (especialmente por el caso Horta y la publicidad de BlueBay), aunque también quedan algunos procesos en los que se reclaman a la entidad importantes cantidades relativas a Cenk Gönen, Esteban Rolón y Emanuel Cecchini. También se recuerda que del acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC se siguen recibiendo transferencias según el calendario establecido y se percibieron 1.5 millones en este periodo de rendición que han ayudado a acabar la primera fase de la Ciudad Deportiva.

Las cifras más cuantiosas corresponden a lo que el Sporting de Braga debe por el caso Horta, que asciende a 11.725.000 euros. El Málaga tenía un 67% de la hipotética venta del jugador como parte del acuerdo para que el luso, que militó en Málaga desde 2014 a 2016, jugara en su país. También tenía potestad el club de Martiricos para tener voz y voto en una posible venta con alguna oferta superior. El Benfica realizó una proposición de 17 millones de euros el verano pasado y el Braga no la comunicó al Málaga porque quería seguir con el jugador. De ese 67% el club tenía compartido derechos con las agencias de Jorge Mendes y Juan Mata, en una de esas operaciones disparatadas que llevaron al club a la situación que hay hoy en día. En sepetiembre se notificaron los fundamentos y en octubre fue la apelación del club portugués ante el TAS. De esa cantidad, al Málaga le corresponden 5,5 millones. Además, la FIFA ha dictaminó que haya un 5% de recargo por cada año de retraso en el abono de la cantidad. De ahí, unos 500.000 euros extra corresponderían al club malaguista.

También constaba en esa rendición de cuenta la reclamación de 2.400.000 euros (más intereses) a BlueBay por el incumplimiento del contrato de publicidad y patrocinio. La audiencia previa se retrasó del 23 de mayo pasado a finales de enero de 2024 tras el cambio de la representación procesal. BlueBay pedía la nulidad del contrato suscrito en su momento, así que no fue posible alcanzar el acuerdo y ambas partes tendrán que verse las caras de nuevo en un juicio que tiene fecha para el próximo 10 de septiembre. Igualmente reclama el Málaga 366.558 euros al Ayuntamiento de la concesión demanial de la Ciudad Deportiva, otros tres procedimientos abiertos con el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que suman 900.000 euros, 300.000 euros cada una.

Existen también reclamaciones al Málaga. El Banfield, club argentino, reclama 1.223.221 euros más intereses pendiente por el traspaso de Cecchini. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de la FIFA tiene pendiente resolver el último recurso presentado por el demandante y la decisión ya será firme. El Argentinos Juniors, club de Rolón, reclama 494.623 euros por la cantidad que se les pide desde la Agencia Tributaria Española, que debía asumirla el Málaga. La FIFA desestimó la primera demanda del club y fue recurrido. En noviembre pasado se notificó que el TAS está redactando el laudo y se notificará en breve. En enero de 2022 se llegó a un acuerdo con Cenk Gonen para pagarle la cantidad que se le adeudaba, unos 800.000 euros, pero quedan 179.501 euros que sigue reclamando el portero turco, que apenas jugó cuatro partidos amistosos incompletos con el club, aunque el jugador no ha interpuesto apelación al TAS contra la última decisión de la cámara de disputas de la FIFA. Además, están los 300.000 euros que se adeudan a Ilton José da Costa, intermediario que hizo el traspaso de Esteban Rolón. Hay una sentencia a favor de él, pero el Málaga recurrió y se está a la espera del nuevo fallo. Igualmente, también reclama la empresa de representación You First 181.500 euros. Y con Luis Hernández, ahora en el Cádiz y lesionado de gravedad hace poco, quedan pendientes reclamaciones del jugador por algo menos de 200.000 euros. También una empresa mantenimiento y limpieza de servicios reclama 200.000 euros al Málaga tras la cancelación del contrato que había. Es la situación también en los juzgados con varios casos abiertos del club.