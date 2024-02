Hachim Mastour: "Sufrí una depresión, pero salí más fuerte"

Hachim Mastour fue un joven malabarista que asaltó la Serie A siendo un adolescente, cedido al Málaga CF por parte del AC Milan cuando apenas tenía 17 años, en uno de esos fichajes locos del jeque Al-Thani y que salieron rana. Lo pasó mal, muy mal, como cualquier juguete roto, dando tumbos de un club a otro, llegando a estar sin equipo. Ahora, a sus tan solo 25 años, recupera la sonrisa después de pasar una depresión.

"He pasado momentos difíciles. Atravesé una depresión, pero salí más fuerte, he recuperado la sonrisa y el placer por el fútbol", aseguró en una entrevista publicada por Sportbible, donde continuó: "Echando la vista atrás, estoy contento con todo, cada paso que he dado en la vida me ha llevado a ser la persona que soy hoy. Dios tiene un plan para todos. Necesitamos trabajar y tener paciencia porque nunca sabes cuando puede ser tu momento. La vida cambia rápidamente".

"Sufrí mucho, el mundo del fútbol no es fácil". Mastour nació en Reggio Emilia y en el 2012 firmó por el juvenil del Milan por medio millón de euros cuando apenas tenía 14 años. En 2015 llegó la cesión al Málaga. Llegó en un vuelo privado a la capital de la Costa del Sol, con un look y unos aires a lo Cristiano Ronaldo, escoltado y protegido. Una cesión de dos años en la que el Málaga se guardaba una opción de compra millonaria. Ni la dirección deportiva quería su fichaje ni Javi Gracia tampoco, pero se encontraron con él.

La realidad es que apenas disputó cinco minutos en partido oficial en un Málaga-Betis que se jugó en La Rosaleda y que finalizó con derrota blanquiazul por 0-1. El chico, que había logrado gran repercusión en redes por su manejo del balón y por compartir un rato de freestyle con Neymar, no estaba para el fútbol profesional.

Con doble nacionalidad, jugó en Italia sub 16 y después con Marruecos sub 23, alcanzando también un testimonial debut con la absoluta de Los Leones del Atlas en junio de 2015 cuando el seleccionador era el exportero del Mallorca Ezaki Badou. Jugó cedido en el PEC Zwolle (Países Bajos), se quedó en el paro tras acabar con el Milan. Pasó por el PAS Lamia (Grecia) y tras otro parón, volvió a Italia para militar en Reggina y Carpi. Libre de nuevo, dio el paso al fútbol marroquí, primero al Nahdat Zemamra y ahora en el Union Touarga.