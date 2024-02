Loren y la letra pequeña de los fichajes de Javi Avilés y Carlos Puga

Este miércoles hablará largo y tendido sobre el mercado Loren Juarros, en la clásicas comparecencia tras el cierre de la ventana, pero sí se refirió de manera específica el director deportivo del Málaga CF a los dos jugadores presentados: Carlos Puga y Javi Avilés. "Gracias por haber aceptado venir con un contrato tan corto y acceder a que sean estos meses los que decidan si se prolonga vuestra vinculación con el Málaga", especificaba el burgalés.

"Siempre hemos barajado diferentes posibilidades para el delantero, pero Javier Avilés siempre ha sido una posibilidad. Las negociaciones no se hacen de una en una y se hacen varias en paralelo. Siempre hay que estar abierto a otras posibilidades", explicaba el director deportivo sobre la llegada del madrileño: "La contratación de Javi cumple los parámetros que teníamos estipulados. Es cierto que no tiene muchos goles en su currículum, pero nos aporta mucho y creo que con nosotros puede potenciar mucho más sus puntos fuertes que en otras cesiones que ha tenido en su carrera. Cierto es que hubo negociaciones con delanteros de otro perfil, pero estamos convencidos de que va a rendir". Eso sí, aclaró Loren que "no hay ninguna cláusula en la cesión de Avilés, que pertenece al Leganés y vendrá esos meses. Avilés ya estaba en nuestra lista en verano y se habló con él, pero no se pudo. Nosotros en ese momento estábamos empezando a hacer la planificación de la temporada y teníamos a Loren, que queríamos apostar por él, pero eso no se dio y hubo que modificar los planes y volver a recurrir a esa opción".

Sobre el lateral derecho Carlos Puga, una contratación que en principio no se contemplaba cuando se buscaba en el mercado, Loren señaló que "los informes que había en el club sobre Carlos eran muy buenos y comenzamos a hablar con el Atlético y hubieron variables, pero finalmente firma por cinco meses".