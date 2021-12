Escassi: "Dani Lorenzo parece que lleva 300 partidos de profesional"

Alberto Escassi atendió a los medios de comunicación al término de un acto oficial del Málaga CF y la Diputación de Málaga. El centrocampista hizo pequeñas paradas en algunos de los asuntos más importantes de la actualidad blanquiazul. Desde la sanción de la FIFA al momento del equipo pasando por lesionados y nombres propios como el de Dani Lorenzo.

"De la sanción me enteré ayer. No sé mucho, porque no tengo redes sociales y eso, pero lo poco que me han comentado, bueno, que se solucione lo antes posible. No sé si será firme o se podrán tomar medidas para que no dejen al Málaga sin fichajes hasta 2023", comentó ligeramente sobre el asunto más relevante, el de la prohibición de fichar.

El malagueño prefiere los asuntos deportivos. Entre lesiones y sanciones, el equipo tiene lo justo: "Desgraciadamente esto es lo que tiene el fútbol. Estamos Dani Lorenzo, Ismael Gutiérrez y yo, los tres ahí para ayudar al equipo. Las lesiones, desgraciadamente, están llegando en una posición en concreto y esperamos poder solucionarlo".

José Alberto tiene en la enfermería a piezas fundamentales como Juande, Jozabed, Ramón... ¿Estarán para la cita en Eibar? "Creo que no. Quizás el que mejor está es Jozabed, pero igual necesita todavía más tiempo para recuperar bien. Así que creo que estaremos los tres mediocentros disponibles", confesó Escassi.

El centrocampista tuvo palabras cariñosas para el último en llegar: "Dani Lorenzo estuvo muy, muy bien. Me sorprendió el desparpajo que tiene, jugar en La Rosaleda con su edad, ante tanta gente, perdiendo... Un escenario muy complicado. Y lo solventó como si fuese un veterano y llevase 300 partidos de profesional. Es un jugador que me gusta mucho, pero más me impresionó el carácter y la personalidad, quería todos los balones, la pedía".

No están siendo días fáciles para el equipo después de la dolorosa derrota ante el Amorebieta: "Semana difícil, sobre todo por el partido del otro día, que la verdad es que nos hizo mucho daño. Teníamos mucha ilusión, era un partido delante de nuestra gente, de nuestra afición y que si ganábamos nos colocábamos en los puestos de arriba. No pudo ser y ahora a pensar en el Eibar, que todavía no hemos ganado fuera de casa. Y qué mejor escenario que Ipurúa, que hacerlo allí".

El conjunto armero es de los mejores de la categoría. Para ganar, como poco, hay que hacer todo lo que pide Escassi: "Trabajando, mucho, corriendo y haciendo las cosas bien. Saliendo del primer minuto con muchísima intensidad y concentración. Tenemos que hacer prácticamente un partido perfecto, de diez, para intentar sacar de allí la victoria".