Willy Caballero firma por el Southampton

El portero argentino Willy Caballero, de 40 años, se ha comprometido durante un mes por el Southampton, según ha anunciado el club inglés que compite en la Premier League. El experimentado meta, que llega libre a la entidad de The Saints, fue contratado para cubrir las bajas de los lesionados Alex McCarthy y Fraser Forster.

El exportero del Manchester City, Chelsea, Elche, Málaga y Boca Juniors, entre otros, completó este lunes el pertinente examen médico y se unirá al equipo de Ralph Hasenhuttl antes de la visita el sábado al Emirates Stadium para enfrentarse al Arsenal. Después jugará en el campo del Crystal Palace, también en Londres y posteriormente el Southampton recibirá al Brentford.

Caballero, internacional en cinco ocasiones con Argentina, dejó el pasado verano el Chelsea, donde militó durante cuatro años. En el City estuvo desde el 2014 al 2017.

Previamente, el meta pasó su carrera en España, en el Elche y en el Málaga. Tras quedarse sin equipo en junio el portero argentino se ha entrenado con el Wimbledon.

La lesión sufrida por McCarthy ante el Brighton el pasado fin de semana y la dolencia muscular de Forster han precipitado la contratación de Willy Caballero hasta el 5 de enero del 2022.

#SaintsFC has completed the signing of goalkeeper @willy_caballero on a short-term contract ✍️