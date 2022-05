Escassi: "El jugador que piense que ha estado bien tiene un problemón"

Alberto Escassi, uno de los capitanes del Málaga, tiró de autocrítica en una entrevista en SER Deportivos Málaga: "No nos esperábamos estar en esta situación para nada. Para mí hay un equipazo. Hay jugadores muy buenos y los máximos responsables somos nosotros. Que haya habido tres entrenadores en una temporada… La culpa es de los jugadores. No hemos estado bien, no hay más. El jugador que piense que ha estado bien tiene un problemón increíble. Tres entrenadores no pueden ser los culpables, lo son los jugadores. Siempre se puede dar más. No hemos hecho las cosas bien y estamos en esta situación porque nos hemos metido nosotros solos. Ahora tenemos que sacarlo nosotros solos. Hay que hablar las cosas claras. No estamos así por mala suerte. La mejora viene desde la autocrítica y los principales responsables somos los jugadores. De ahí se sale siendo autocrítico. Tenemos una cosa a nuestro favor, dependemos de nosotros”.

“En el vestuario hablamos de la situación, vemos los partidos de los rivales. Lo que hay es lo que nos hemos buscado nosotros. En los entrenamientos la gente se deja la vida. Los jugadores están comprometidos. Voy con este equipo al fin del mundo porque creo mucho en mis compañeros y vamos a sacar esto adelante como sea. Toca demostrarlo en el césped. No queda otra que seguir trabajando día a día, entrenamiento a entrenamiento”, continuó.

Sobre el próximo rival, hay hambre: “Con mucha esperanza y muchas ganas de que llegue el partido para sacar una victoria sí o sí, como sea. Estoy impaciente porque llegue el partido. Tengo muchas ganas de jugar y de ganar después de tanto tiempo en casa y poder dedicárselo a la afición”.

Actitud

“El que no confíe en nosotros, que se aparte. Si no confiamos en nosotros mismos, estamos muertos. Vamos a ir a muerte, vamos a ir a ganar. El Oviedo es el mejor equipo de los dos últimos meses, pero tenemos mucha rabia por llevar tantísimo tiempo sin ganar en nuestra casa. Los de abajo están apretando, han ganado Amorebieta y Real Sociedad B y están a cuatro puntos. Casi se podría decir que es una final porque si no, nos podríamos meter en una situación muy peligrosa. Tenemos que ganar como sea de cara también a los tres partidos que quedarían”.

Situación

“Los equipos de abajo firmarían estar en nuestra posición, pero tenemos que ganar. Lo sabemos, no somos tontos. Somos los primeros que queremos ganar. Con Pablo Guede, si somos objetivos, excepto la primera parte ante Las Palmas, ante el Valladolid nos pusimos 2-0 ante el mejor equipo de la categoría, contra el Leganés ganamos 0-3 en un estadio donde llevaban seis meses sin perder y contra el Eibar nos pusimos 1-0 antes de mi expulsión e hicimos una primera media hora buenísima. El equipo se tiene que enfocar en esos tres partidos anteriores porque en Las Palmas, siendo autocríticos y realistas, no estuvimos. Tenemos que ser el Málaga de los 30 primeros minutos contra el Eibar, el que se puso 2-0 ante el Valladolid, el del 0-3 al Leganés porque somos muy buen equipo. Confío en mis jugadores, en el cuerpo técnico y en esta plantilla”.

Trabajo con Guede

“Estamos trabajando las virtudes y defectos del Oviedo. Eso es lo que estamos haciendo en los entrenamientos. Guede es un entrenador muy pasional, con mentalidad ganadora, trabajador, con mucha ambición, está enamorado del Málaga y nos transmite esa pasión y esas ganas de competir. Nunca deja que nadie se relaje. Nos transmite mucha ilusión”.

Cada entrenador tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Hay entrenadores que son mejores gestores de grupo, otros que le dan más importancia a lo táctico, unos tienen un sistema, otros trabajan otro… No es que sean mejores o peores, son diferentes. Guede me ha sorprendido en su carácter, en su ambición, en su trabajo, en la gestión del grupo, en cómo transmite al equipo, en el sentimiento malaguista que tiene… Se pasa muchísimas horas trabajando. Eso es de lo más importante. A mí me encanta porque es un tío que no se casa con nadie, el que no está tiene que dar un paso al lado y me identifico mucho con él por su forma de ser, por lo que transmite y por su trabajo y su forma de juego. Sin duda, con Pablo Guede es de los dos o tres entrenadores que más me identifico de todos los que he tenido”.

“Me dijo una cosa muy interesante que yo no lo veía. Me dijo que yo jugaba muchos partidos como si fuese un hincha. Me dijo que tenía que jugar más con la cabeza, que jugaba mucho con el corazón. De ahí tantas tarjetas y tantas expulsiones. Analicé sus palabras, vi los partidos y tenía razón. Me dijo que juegue más tranquilo, que no salga tan acelerado y con esa intensidad. Esa forma de jugar me provoca errores y tarjetas. Me ayudó porque yo no veía que jugaba de esa manera”.

Roja ante el Eibar

“Siendo sincero, si diese marcha atrás haría lo mismo. No sé si al lateral le daba tiempo a llegar. Pero está claro que le doy, no llego, Yanis está más rápido que yo y le da con la puntera al balón. Fue una jugada al límite. Por mi carácter y mi forma de competir no me sale dejarlo pasar. No sé si es una virtud o un defecto, pero no me sale. No sé si será una torpeza de mi parte. Me dijo el míster que había que analizar la jugada entera, por qué había llegado la jugada hasta ese punto”.

Muchas expulsiones y amarillas

“Sí, por supuesto que estoy preocupado. Es un trabajo que tengo que hacer, no me lo puedo permitir. No es por mí, me jode muchísimo dejar a un equipo con un jugador menos. Es una barbaridad. Estoy convencido de que 11 contra 11, hubiésemos ganado al Eibar. No pude dormir más de dos horas cada noche en toda la semana. Me afecta muchísimo. Son errores que estoy teniendo esta temporada y tengo que corregirlo como sea. No me puedo permitir tantas expulsiones y tantas tarjetas en una temporada”.

Afición

“Ofrecemos dejarnos la vida. Cualquier palabra que diga va a ser repetitiva y estamos en mayo ya. Tenemos que demostrar en el campo, eso es lo que debemos hacer. La afición nos ha dado muchísimo más de lo que ha recibido. Ha llegado el momento de callarnos y dejarnos la vida en el verde, como hemos hecho en los 30’ ante el Eibar, en Butarque y aquí ante el Valladolid. En esos tres partidos hicimos muchísimas cosas bien”.