Escassi y el Málaga CF siguen esperando para oficializar el fichaje

Sigue esperando Alberto Escassi al Málaga y viceversa. Como bien afirma el futbolista, no se puede pronunciar abiertamente sobre algunos detalles, pero todo está a la espera de que se olvide la disparatada idea de una liga de 24 clubes y se confirme el descenso a Segunda División B del Numancia, lo que provocaría su liberación de contrato y su fichaje por el conjunto de Martiricos.

El futbolista malagueño habló de su situación en los micrófonos de SER Málaga: "Con esa incertidumbre del Numancia porque si se hace la liga de 24 tengo tres años más. Si se oficializa el descenso, quedaría libre y me iría del club. A la espera, hay muchas noticias contradictorias. Hasta que no sea oficial soy jugador del Numancia. Está la situación un poco rara y tengo que tener respeto con mi club".

Insistió en no mojarse en exceso: "No puedo hablar sobre ese tema. Como no hay nada cerrado, no quiero decir algo que puede ser luego otra cosa. Por mí encantado de jugar en el Málaga, es un honor. No me he escondido de mis sentimientos. Está claro que me gustaría. Todo el mundo sabe lo que siento y que es mi tierra, estuve seis años en las categorías inferiores. Muchos amigos y familiares son abonados. Los fines de semana siempre he visto los partidos del Málaga, en Primera y en Segunda".

Contó Escassi que ya les ha avisado el club soriano de cómo está el panorama: "El presidente del Numancia nos ha mandado un mail a cada jugador diciéndonos que tengamos cuidado, que no podemos firmar nada porque LaLiga no ha concluido hasta que no se juegue el partido que falta. Si firmamos con otros equipos teniendo contrato en vigor y luego hay liga de 24, podemos meternos en problemas".

En toda su carrera, Escassi nunca había vivido un final de temporada tan esperpéntico: "Nunca en mi vida había visto o vivido estas cosas que están pasando. Esta mañana vi por ejemplo lo de Luis Suárez, que termina su contrato, su cesión, y tenía que haber jugado ya los play off. Es un equipo muy perjudicado si se va este futbolista. Es todo muy raro. Por eso no me quiero mojar, porque cada día salen noticias nuevas. También han hablado el Elche, el Rayo Vallecano, que si el Zaragoza podía subir como tercero... No se sabe lo que va a pasar".

"Lo que más me sorprende es que los días van pasando, los play off se están atrasando muchísimo y el campeonato tiene como fecha de comienzo el 12 de septiembre, que me parece muy raro que se comience entonces cuando todavía ni ha terminado la temporada. No sé cómo lo harán, pero es una locura meterte cada día en la prensa deportiva y ver cosas diferentes", insistió el malagueño.

Elogios y amigos en el Málaga CF

Se deshizo en elogios también en relación a la temporada que ha hecho el Málaga: "Lo he hablado con varios amigos y compañeros que tengo en el vestuario del Málaga, lo que han hecho este año es de chapeau, de diez, increíble que saque la situación por todos los problemas que tenían. Eso habla muy bien del grupo y del cuerpo técnico. Otro equipo en su situación u otro vestuario, igual no lo hubiesen sacado. Para quitarse el sombrero y aplaudir". Escassi está de vacaciones en la Costa del Sol con la "mudanza" hecha.