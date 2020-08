Valverde: "Solicitamos ampliar la fianza a los Al-Thani a 11,7 millones"

Más presión para Abdullah Al-Thani y sus hijos por parte de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga y que ahora solicita que sean 11,7 millones de euros de fianza para la familia catarí en lugar de los 5,4 millones impuestos por la jueza. También se pide el "embargo inmediato de la cuantía de los préstamos", en palabras de Paco Valverde, abogado de la APA, en COPE Málaga.

"Hemos solicitado ampliar esa cantidad en función de los datos extraídos del informe policial. Se han detectado que han tenido a disposición más fondos de la entidad de los que esta parte conocía. Su señoría nos aportó un plazo en el que podíamos elevar esa cantidad hemos considerado necesario ampliarla en los límites establecidos. Salvaguardar la responsabilidad civil de los posibles delitos cometidos. Al menos, por los 5 millones de préstamos no devueltos se iniciarán el embargo de los bienes de la familia Al-Thani", comenzó el abogado.

"En su día solicitamos 8,6 millones de cantidad a depositar, porque entendíamos que había que añadir los salarios de la familia. No se aceptó, y se eligió los 5 millones y pico. Además incluimos el sueldo que percibía la hija del jeque y una serie de operaciones que según el informe del administrador no estaban justificadas. Además, otras operaciones en materia de compraventa de vehículos. Después su señoría valorará si esa elevación es procedente o no. La instrucción sigue abierta, se siguen recabando datos y se siguen esperando las declaraciones de los querellados", continuó Valverde.

Hubo tiempo para hablar precisamente de plazos. Valverde explica cuáles son ahora los de los Al-Thani: "Este año ha habido una especial legislación por el tema del coronavirus. Realmente los plazos de instrucción en materia penal todos los días se consideran hábiles. Pero para el cumplimiento de las fases como puede ser el de la familia Al-Thani se puede considerar que la habilidad de los días no les afecta. Aunque estemos dentro de una instrucción penal entiendo que podría ser que se acojan a la habilidad de los plazos y se pudiera prorrogar hasta que empiece a contar la habilidad de los plazos del mes de agosto, que sería el 12 de agosto. Podríamos irnos hasta el 18 de agosto para la designación de bienes. El juzgado sí tiene la necesaria potestad para utilizar todos los días para realizar las gestiones necesarias pra los embargos".

Importante esto anterior para conocer otro de lo movimientos dados por la APA y en los que exige inmediatez: "Hemos solicitado, en base a que se está prorrogando en exceso y que solamente aparece un vehículo a nombre de los hijos, se tiene que acudir al embargo de las acciones que tenga el jeque en sus empresas. Por eso lo hemos solicitado para que su señoría pueda embargarlas".

Posible subasta de acciones

Sobre la posibilidad de la subasta de acciones: "Yo sinceramente dudo mucho que se vayan a sacar a subasta a corto plazo. No es tan fácil, no quiero llevar a engaño a la afición. Todo tiene sus plazos y sus formas jurídicas, no van a salir a la venta a las primeras de cambio. La opción más fácil para encontrar financiación es encontrar financiación ajena o esa ansiada ampliación de capital. Para eso estamos esperando la fecha para la junta de accionistas, que es fundamental".

También se espera que se pueda celebrar de una vez la Junta de Accionistas: "A primeros de agosto cumple los seis meses, por lo que su señoría tendrá que solicitar la habilitación del administrador al menos seis meses más. Entendemos que la junta será para aprobar las cuentas y habrá algún aspecto que se refiera a la ampliación de capital. Ahora mismo estamos en ese desconocimiento. Estamos ansiosos de que nos convoquen a esa junta que consideramos trascendental. Debe ser un antes y un después, no cabe duda. Las veces que hemos hablado con el administrador está muy tranquilo. Esperemos que esa junta sea en breve, se está hablando que será para final de septiembre. Hay que aprobar las cuentas para que las pueda presentar en LaLiga".

Para terminar, Valverde tocó el tema de BlueBay: "Va a depender también mucho del juicio de Bluebay con el jeque para ver cómo queda el reparto de acciones. A partir de que esto se sepa todo va a ser distinto. Se está prorrogando demasiado el plazo para esta sentencia. El COVID ha ralentizado la maquinaria judicial. Normalmente los recursos de apelación tienen una media de resolución de seis-nueve meses, pero con el tema de la crisis sanitaria la función de los juzgados se ha ralentizado".