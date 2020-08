El Málaga CF y Tesesa negocian la renovación del patrocinio

El Málaga y Tesesa están negociando un nuevo acuerdo de patrocinio con vistas a la próxima temporada. La empresa malagueña reapareció hace un par años, con el descenso a Segunda División, para ayudar al club de La Rosaleda en un momento delicado y su postura continúa siendo la misma que entonces, tal y como confirma su propio dueño, Pepe Hernández.

"Desde el lunes estamos negociando con el club para continuar como patrocinadores. Hay buena predisposición y estamos buscando un acuerdo que sea bueno para las dos partes", dijo en los micrófonos de COPE Málaga el propio Hernández, cuya empresa lleva desde 2018 en la camiseta de todos los escalafones del club, desde el primer equipo hasta La Academia.

"Está todo abierto, hemos presentado una propuesta y esperamos alcanzar pronto un acuerdo. "Desde Tesesa estamos a disposición del Málaga. Si entra otra empresa que aporte más capital pues podremos llegar a un acuerdo para aparecer en otros espacios de la equipación".

Hernández quiso destacar que su apuesta es una cuestión de amor por los colores: "Yo no patrocino al Málaga por la rentabilidad que me pueda dar. Lo hago por algo sentimental. Pero el aficionado nos corresponde y me dicen 'compro las puertas Tesesa porque usted ayuda al Málaga".

También dejó un recado para quien quiera darse por aludido: "No entiendo como empresas multinacionales con capital malagueño no dan el paso y ayudan al Málaga. A mí me hace mucho ilusión apoyar al equipo de mi corazón. Ojalá entre en el club capital malagueño".