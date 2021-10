Escassi y los arbitrajes: "Me pueden tener la matrícula pillada"

Alberto Escassi ha sufrido dos expulsiones en lo que va de temporada, una directa y otra por doble amarilla y ambas más que discutibles. El malagueño, en una entrevista en El Español, el medio del Málaga habló de los arbitrajes: "De los árbitros no me gusta hablar porque es un trabajo muy complicado y difícil. Siempre quiero pensar que quieren hacerlo de la mejor manera posible, pero mentiría si dijera que hay ciertaentradas que hacen otros rivales que si la hago yo… Me pueden tener la matrícula pillada".

"Contra el Alcorcón en casa, la segunda amarilla en el 90’, pues considero que es una falta normal en el centro del campo. Y en Gijón le doy al jugador, por supuesto que sí, pero mi intención es darle al balón. Le di al balón. No es una entrada intencionada ni mucho menos con balón por medio en el minuto 5 ó 6… No quiero meterme en eso, la verdad, porque es muy complicado. Y seguro que quieren hacerlo lo mejor posible sin intentar perjudicar a ningún equipo ni a nadie", explicó.

Nunca ha sido amigo del videoarbitraje el malagueño: "Sí, totalmente. No puedo estar más de acuerdo. Lo he comentado otras veces, no me gusta el VAR. Prefiero el fútbol de antes. Entiendo que es una herramienta para ayudar al fútbol y para impartir justicia, pero no se está aplicando bien. Para mí es fútbol es también a veces de pillería en algunas situaciones del fútbol, pero no se está aplicando bien. En varios sentidos. Como por ejemplo en el tema de las manos, que los jugadores no sabemos lo que es mano y lo que no. Y si encima pones todas las jugadas a cámara lenta pues parece más grave de lo que es. Hay más penaltis, más expulsiones… Es una herramienta que debe ser para ayudar al fútbol, para que mejore, pero yo a nivel personal no me gusta. Prefiero el fútbol de antes".