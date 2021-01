Escassi: supervivencia, alma y ambición

Alberto Escassi resumió a la perfección y sin necesitar muchas palabras lo que es el Málaga ahora mismo y lo que pretende ser. Lo hizo en un acto telemático del club dentro de sus acciones del MBC. En encuentro digital en el que representantes de diversas empresas pudieron charlar con el futbolista malagueño, que demostró temple también fuera del terreno de juego.

Al ser preguntado por los objetivos, Escassi realizó la siguiente radiografía: "La supervivencia del club. Este año, siendo el presupuesto más bajo de la categoría, pretemporada atípica, con problemas, un ERE, lo fundamental es la permanencia. Vamos por el buen camino, estamos haciendo todos un trabajo magnífico. Llegar a los famosos 50 puntos cuanto antes y a raíz de ahí, por qué no, mirar otras cotas, ser más ambiciosos y meternos en la parte alta. Pero el objetivo es no pasar apuros y no sufrir como se sufrió el año pasado".

El Málaga tiene espíritu: "Es algo que no puede faltar, nos lo inculcó el cuerpo técnico desde el primer minuto, el darlo todo por esta camiseta. El esfuerzo no se negocia, puedes tener un día mejor o peor, pero dejarte el alma por este escudo eso no puede faltar. Este año todos corremos, somos un grupo muy sano, un vestuario muy bueno y creo que eso se traslada al terreno de juego", contó Escassi.