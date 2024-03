España y Marruecos se disputan al malagueño Brahim

El excelso momento del malagueño Brahim Díaz propicia que se haya recrudecido el interés de España y Marruecos por contar con sus servicios. Hasta ahora Brahim había rechazado repetidamente el interés de la selección norteafricana por contar con él, aguardando una llamada de la selección en la que ha jugado desde sub 16 a sub 21 y con un debut simbólico en un amistoso en 2021 en la absoluta por un caso de covid antes de la Eurocopa que propició que se contara con el combinado sub 21 que venía de disputar el continental de la categoría. Pero ahora ha llegado el momento de decidir.

Las grandes actuaciones de Brahim con el Real Madrid han aumentado la disputa. En 31 partidos oficiales esta temporada suma ocho goles y cuatro asistencias con el club blanco. Ha tenido partidos de mucho nivel y ha marcado en duelos señalados, como una maravilla en la ida de los octavos de final de la Champions ante el Leipzig. En el primer año de Luis de la Fuente no entró en sus planes. Aunque contó con él en la sub 19 y la sub 21 para Brahim fue un palo gordo que tras un buen año en Milan le dejara el técnico riojano fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio. Luis Enrique sí le había citado con anterioridad pero no llegó a hacer su debut. Le costó entrar en los planes de Ancelotti de arranque, pero desde diciembre su minutaje y sus titularidades han aumentado bastante.

El padre de Brahim, Sufi, es melillense y español, pero los abuelos del jugador sí son marroquíes. Brahim ha vivido desde su nacimiento en Málaga, hasta que se fue a Manchester con 13 años. Según informaba As, el malagueño ha completado todos los trámites y ya tiene la nacionalidad marroquí. Está en la preselección para los partidos amistosos con Angola (día 23) y Mauritania (día 26) de este mes de marzo. España juega el día 22 ante Colombia y el 26 ante Brasil en el Bernabéu. Y el jugador está en las dos preselecciones. La próxima semana se conocerán las convocatorias definitivas y deberá escoger entre uno y otro país. Hay que recordar que para que un jugador ya no pueda vestir la camiseta de otra selección debe jugar cuatro partidos con la absoluta de un país. Y, una vez se cambia de selección ya no hay marcha atrás. Recientemente se vivió el caso de Lamine Yamal, cortejado por Marruecos, de padre marroquí y madre ecuatoguineana. Catalán de nacimiento, escogió vestir la Roja y ya cumplió el número de partidos mínimo con el equipo nacional. Antes hubo otros casos como Achraf Hakimi o el ahora bético Chadi Riad que eligieron Marruecos aunque nacieran en España.

Hay expectación en el balompié español por saber cuál es la elección de Brahim, que parecía decidido a esperar a España, pero antes quieren conocer los planes. Desde Marruecos, que actualmente es semifinalista mundial, se le ofrece un rol determinante. En España hay competencia en su puesto aunque con el nivel actual que está mostrando el malagueño, de 24 años, debería ser de la partida.