España prepara la llamada a Dean Huijsen

La RFEF llevaba desde hace meses trabajando para conseguir 'fichar' a Dean Huijsen. El central formado en la cantera del Málaga CF (2005) y criado en Marbella ya cuenta con la doble nacionalidad, lo que le permitirá si así lo decide, jugar con la selección española de fútbol en un futuro. El defensa de la Juventus, cedido a la Roma, siempre ha jugado con los Países Bajos en las categorías inferiores.

En principio comenzaría en la selección sub 21 para no tardar mucho en dar el salto a la absoluta. Porque lo cierto es que se trata de un jugador que potencialmente puede de ser de los mejores del mundo en su puesto. Mide 1,95, juega con las dos piernas, tiene salida y desplazamiento de balón, golpeo de lejos, capacidad goleadora de cabeza, eficacia lanzando penaltis... España quiere conseguir este mirlo blanco que la Juventus sacó de Málaga siendo un niño después de ganar la partida al Real Madrid.

Cuando llegó a la Roma, el entrenador era José Mourinho todavía, que dijo esto de él: "Todos sabemos lo que es. Un chaval de 18 años que tiene 10 minutos de la Serie A, pero que es uno de los proyectos de más calidad en el fútbol europeo a este nivel de edad. Será en el futuro un grandísimo futbolista. En nuestra situación, díficil a todos los niveles porque no tenemos jugadores disponibles y porque el fair play financiero no deja margen y nos pones unas limitaciones increíbles, es la situación que hemos encontrado para ayudarnos y lógicamente también para ayudarle a él a crecer porque no es nuestro jugador, es de la Juventus. Está disponible para jugar, pero llegó el viernes por la tarde al hotel, que se ha entrenado una hora con el equipo y que sólo ha tenido una charla introductoria para entrar en nuestra dinámica y filosofía... Si tiene que jugar, jugará. Es un chico con grande confianza en sí mismo y gran autoestimo, no tiene experiencia en Serie A pero sí la confianza de estos jugadores que son especiales. Su primer partido con la Roma será prácticamente su debut porque sólo tiene 10 minutos oficiales. Pero centrales tenemos a Llorente, Mancini y Huijsen, no hay más. Los demás son jugadores de otros puestos que pudieran jugar".

No se olvida del Málaga, al que fue a ver el pasado mes de noviembre pese a que no tuvo mucha fortuna el conjunto malacitano. Es criado en Marbella, cuna de talento como Dani Lorenzo, Cristian o el joven aventajado Aarón Ochoa, que ha estado con la sub 17 de Irlanda.