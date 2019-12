Cuenta Goal.com que Abelardo, flamante nuevo técnico del Espanyol, quiere hacer perico a Jony Rodríguez y que habría solicitado al Lazio su cesión hasta final de temporada. El caso de Jony parecía un tanto olvidado, pero fue motivo de conflicto interno y externo en el club puesto que el presidente Abdullah Al-Thani nunca quiso dar por buena la cláusula del contrato del futbolista que indicaba que se podía marchar del Málaga a otro equipo de mayor categoría siempre que se hiciese cargo de sus emolumentos.

El jeque pensaba además que se podría sacar una tajada millonaria por Jony, que precisamente venía de cuajar una temporada enorme en el Alavés (donde llegó también mediante la famosa cláusula) con el propio Abelardo en el banquillo. Los vascos intentaron en el pasado mercado invernal comprar al Málaga al extremo por una cantidad que rondaba los dos millones de euros. Al-Thani consideró la oferta insuficiente.

“La gente de la directiva del Málaga no sé por qué este año no lo consideraba así y me intentaron dificultar las cosas. Pero la FIFA fue clara. Me dio el tránsfer provisional y ahora pertenezco a la Lazio, y voy a disfrutar de esta experiencia”, decía en una entrevista en el mes de octubre. El club de Martiricos sigue esperando una indemnización.

"En el tema de Jony se están intentando tener unos ingresos porque creemos que hay un incumplimiento del jugador y se intenta tener una indemnización por parte del club. Es un tema de defensa jurídica que no podemos exponer aquí porque sería dar pistas a la otra parte", expresó Jofre en la rueda de prensa conjunta con Caminero, antesala del despido de ambos.

Ahora Jony podría regresar a LaLiga de mano del Espanyol, que está buscando refuerzos para este mercado invernal y que también habría estado interesándose por el capitán del Málaga, Adrián González.